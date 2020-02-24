بعد تراكم الديون عليها .. بيتزا هت تدرس الخيار الصعب !

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المناطق_الرياض

كشفت الشركة العالمية NPC أكبر وكيل للعلامة التجارية Pizza Hut، عن تراكم ديون عليها بقيمة بمليار دولار، مؤكدة أنها تدرس خيار الإفلاس، في ظل انخفاض مبيعات سلسلة مطاعمها.

ووفقا لـ”بلومبيرغ”، تتفاوض الشركة مع المقرضين، في سبيل إعادة هيكلة الديون بعيدا عن المحاكم، بعد أن تخلفت عن سداد حوالي 800 مليون دولار من الديون، على خلفية انخفاض مبيعاتها في قسم Pizza Hut، الأمر الذي سبب لها أزمة نقدية.

وتواجه كل من NPC وPizza Hut منافسة شرسة من قبل Domino’s Pizza وPapa John’s Pizza، في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والمكونات، مع محاولات Pizza Hut لتوسيع نطاق توصيل الطلبات، والابتعاد عن المطاعم التقليدية، عبر فتح فروع جديدة تلبي احتياجات الزبائن.

وتدير شركة NPC حوالي 1225 فرع لـ Pizza Hut، وأكثر من 385 متجرا لـWendy داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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