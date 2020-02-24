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اتهامات لجهاز «قسطرة القلب» في مستشفى بالباحة بالتسبب في وفاة إعلامي قبل 10 أيام

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اتهامات لجهاز «قسطرة القلب» في مستشفى بالباحة بالتسبب في وفاة إعلامي قبل 10 أيام

اتهامات لجهاز «قسطرة القلب» في مستشفى بالباحة بالتسبب في وفاة إعلامي قبل 10 أيام
http://almnatiq.net/?p=835612
المناطق_الباحة

قالت مصادر أن جهاز قسطرة القلب بمستشفى الملك فهد بالباحة، تنبعث منه إشعاعات خطيرة .
وحسب”عكاظ”، أضافت المصادر أن الإشعاعات الخطرة تزيد من احتمالية إصـابة الأطباء والمرضى بمرض سرطان الدم.
وأضافت المصادر أن كثرة الشكاوى من الجهاز دفع مسؤولي المستشفى إلى مخاطبة الشركة المُصنعة لإصلاحه أو توفير بديل له.
ومن جانبه قال مدير عام الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج، أنه يجرى فحص الجهاز بواسطة شركات متخصصة للتأكد من صلاحيته.
وتفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي مع هذا الأمر واتهموا الجهاز بالتسبب في وفاة إعلامي منذ 10 أيام إثر إصابته بجلطة لم يمكن التعامل معها، إذ اكتفى الأطباء بوضعه تحت الملاحظة بقسم الطوارئ ليتم نقله إثر تدهور حالته إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في محافظة الطائف، ومن ثَمَّ إلى مدينة الملك عبدالله الطبية ويتوفى لاحقاً.

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