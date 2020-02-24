احدث الأخبار

رفض طلب 10 أشخاص بإعلان إفلاسهم في قضية «شركة مقاولات».. لهذا السبب
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف بشأن الطلب
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 68 بجامعة أم القرى
أبرز المواد
 “الصحة” توضح المقصود بالزواج غير الآمن !
أبرز المواد
 بعد قرار اتحاد الكرة المصري.. تركي آل الشيخ يعلق: في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي!
أبرز المواد
 معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»
أبرز المواد
 العمري : “برامج التوطين” في العمل تطبق بشكل قاس على الصغير أما الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزها!
أبرز المواد
 للمتضرر من تمديد فترة سجنه مقاضاة الجهات المسؤولة
أبرز المواد
 ارتفاع ضحايا زلزال المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران إلى 9 أشخاص
أبرز المواد
 دراسة تحذر:إدمان الهواتف الذكية يغير الدماغ تماما كإدمان المخدرات
أبرز المواد
 بعد الهجوم الحاد.. ريم الصانع تبرر ظهورها بروب الحمام مع صديقها: الصورة في غرفة المعيشة وليست في غرفة النوم !
أبرز المواد
 “خاطفة الدمام ” تواجه 14 تهمة.. ومحام يكشف عن العقوبة التي تنتظرها !
أبرز المواد
رفض طلب 10 أشخاص بإعلان إفلاسهم في قضية «شركة مقاولات».. لهذا السبب

رفض طلب 10 أشخاص بإعلان إفلاسهم في قضية «شركة مقاولات».. لهذا السبب

أبرز المواد
أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف بشأن الطلب

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف بشأن الطلب

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 68 بجامعة أم القرى

الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 68 بجامعة أم القرى

أبرز المواد
“الصحة” توضح المقصود بالزواج غير الآمن !

“الصحة” توضح المقصود بالزواج غير الآمن !

أبرز المواد

رفض طلب 10 أشخاص بإعلان إفلاسهم في قضية «شركة مقاولات».. لهذا السبب

رفض طلب 10 أشخاص بإعلان إفلاسهم في قضية «شركة مقاولات».. لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=835620
المناطق_جدة

أكدت مصادر أن دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة، أحالت الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة، 10 مدينين تقدموا بطلبات إفلاس، لشبهة استغلال الإجراء، وتم عدم قبول طلباتهم وإحالتهم لجهات الاختصاص للتحقق وكشف حقيقة طلباتهم.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإنه سبق أن شهد مقرا المحكمتين التجاريتين بجدة والرياض، عقد جلستين متزامنتين للنظر في طلب اعتماد قائمة مطالبات في دعوى إفلاس شركة مقاولات كبرى، تجاوز عدد أطراف دائنيها 10 آلاف طرف، بينهم عاملون ومطالبات لـ 3 جهات حكومية وشركات وبنوك، تقدموا بمطالباتهم لأمين إجراء إعادة التنظيم المالي الذي عيّنته المحكمة وفق أحكام نظام الإفلاس.

ومنحت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة جميع الدائنين الخيار في حضور الجلسة في أيٍّ من المقرين لإجراء إعادة تنظيم مالي تحت إشراف دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة، بلغت ديونها (2.5 مليار ريال).

وعقدت المحكمة جلسات متعددة لنظر اعتراضات الدائنين من جهات حكومية وبنوك وشركات متنوعة النشاطات وعاملين، وأصدرت المحكمة في جلسة الأربعاء الماضي حكمها بشأن القائمة بقبول المطالبات بعد فحص الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين والعاملين بالشركة الذين أوصى الأمين برفض مطالباتهم كليا أو جزئيا، وذلك بعد حصول كل منهم على حكم قضائي نهائي أو تسوية مع المدين تثبت وفق الإجراء المتبع.

وأفهمت المحكمة كل الأطراف أن استلام نسخة إعلام الحكم سيكون إلكترونياً وفق ما نصت عليه القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، كما وجّهت المحكمة الأمين بترجمة أجزاء الحكم التي تخص عاملي المدين، وذلك بحسب لغاتهم.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف بشأن الطلب

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف بشأن الطلب
الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 68 بجامعة أم القرى

الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 68 بجامعة أم القرى
“الصحة” توضح المقصود بالزواج غير الآمن !

“الصحة” توضح المقصود بالزواج غير الآمن !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*