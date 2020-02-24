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رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين

رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين
http://almnatiq.net/?p=835621
المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضحت في بيان، نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الحالة لمواطن بحريني قادم من إيران، مضيفة أنه تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه “وتم نقله فورا للعلاج و العزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس، وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض”.

وأكدت الوزارة أنها قامت باتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميًا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل.

وأهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بالفيروس أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة وتجنب الاختلاط بالآخرين.

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