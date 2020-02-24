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48 ساعة فاصلة.. تطورات جديدة في واقعة المختطف “نسيم الحبتور” !

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48 ساعة فاصلة.. تطورات جديدة في واقعة المختطف “نسيم الحبتور” !

48 ساعة فاصلة.. تطورات جديدة في واقعة المختطف “نسيم الحبتور” !
http://almnatiq.net/?p=835625
المناطق_الدمام

كشفت مصادر أنه من المرجح أن يتم حسم مصير الشاب نسيم الحبتور المختطف قبل 24 عاما من كورنيش الدمام، خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأكدت المصادر أن الحسم سيكون مع ظهور نتائج تحليل البصمة الوراثية “DNA”، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يثبت التحليل نسب الشاب لذويه.

يذكر أن الطفل نسيم الحبتور قد اختطف قبل 24 عاما، وفتحت قضية المواطنة التي ثبت تورطها باختطاف ثلاثة شبان من مستشفيي الدمام والقطيف الشكوك حول تورطها في خطفه، حيث أكد والده أن مواصفات الخاطفة تتطابق مع مواصفات السيدة، كما أن ملابسات اختطاف نجله مطابقة لاعترافتها.

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