احدث الأخبار

الكويت تبلغ عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا سافروا لإيران
أبرز المواد
 بعد تراكم الديون عليها .. بيتزا هت تدرس الخيار الصعب !
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يشيدان بالعلاقات السعودية- الكويتية
أبرز المواد
 48 ساعة فاصلة.. تطورات جديدة في واقعة المختطف “نسيم الحبتور” !
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الماليزي مهاتير يقدم خطاب استقالته للملك
أبرز المواد
 رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين
أبرز المواد
 اتهامات لجهاز «قسطرة القلب» في مستشفى بالباحة بالتسبب في وفاة إعلامي قبل 10 أيام
أبرز المواد
 رفض طلب 10 أشخاص بإعلان إفلاسهم في قضية «شركة مقاولات».. لهذا السبب
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف بشأن الطلب
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 68 بجامعة أم القرى
أبرز المواد
 “الصحة” توضح المقصود بالزواج غير الآمن !
أبرز المواد
 بعد قرار اتحاد الكرة المصري.. تركي آل الشيخ يعلق: في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي!
أبرز المواد
الكويت تبلغ عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا سافروا لإيران

الكويت تبلغ عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا سافروا لإيران

أبرز المواد
بعد تراكم الديون عليها .. بيتزا هت تدرس الخيار الصعب !

بعد تراكم الديون عليها .. بيتزا هت تدرس الخيار الصعب !

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يشيدان بالعلاقات السعودية- الكويتية

خادم الحرمين وولي العهد يشيدان بالعلاقات السعودية- الكويتية

أبرز المواد
48 ساعة فاصلة.. تطورات جديدة في واقعة المختطف “نسيم الحبتور” !

48 ساعة فاصلة.. تطورات جديدة في واقعة المختطف “نسيم الحبتور” !

أبرز المواد

الكويت تبلغ عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا سافروا لإيران

الكويت تبلغ عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا سافروا لإيران
http://almnatiq.net/?p=835636
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من إيران أسفرت عن الكشف عن إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وحالتهما الصحية طبيعية حتى الآن ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

وأضافت أن الحالة الثالثة من غير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض.

وأكدت أن وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن الفيروس.

روابط ذات صلة

بعد تراكم الديون عليها .. بيتزا هت تدرس الخيار الصعب !

بعد تراكم الديون عليها .. بيتزا هت تدرس الخيار الصعب !
خادم الحرمين وولي العهد يشيدان بالعلاقات السعودية- الكويتية

خادم الحرمين وولي العهد يشيدان بالعلاقات السعودية- الكويتية
48 ساعة فاصلة.. تطورات جديدة في واقعة المختطف “نسيم الحبتور” !

48 ساعة فاصلة.. تطورات جديدة في واقعة المختطف “نسيم الحبتور” !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*