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وزارة الصحة: ننسق مع الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا الجديد

وزارة الصحة: ننسق مع الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=835640
المناطق_واس

أكدت وزارة الصحة أنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي الموجود حالياً في الكويت الذي أُصيب بفيروس كورونا الجديد بعد عودته من إيران حيث سيبقى في الكويت لحين شفائه بإذن الله، وسيتم متابعة حالته وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس, مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهم من إيران ومن ضمنهم مواطن سعودي، مبينةً أنهم تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية وأن حالتهم الصحية طبيعية حتى الآن.

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