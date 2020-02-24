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بر الأحساء تودع 2 مليون في بطاقات مستفيديها

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بر الأحساء تودع 2 مليون في بطاقات مستفيديها

بر الأحساء تودع 2 مليون في بطاقات مستفيديها
http://almnatiq.net/?p=835642
المناطق_الأحساء

أمنت جمعية البر بالأحساء احتياجات قرابة 4 الاف أسرة مستفيدة من المواد الغذائية عبر بطاقة (منافذ السعودية) الالكترونية بالتعاون مع 5 مراكز تجارية كبرى بالأحساء.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف بان الجمعية تحرص على تأمين كافة احتياجات الاسر المستفيدة وفق اختياراتهم من الأصناف التي تناسبهم من المواد الغذائية، حيث أمنت الجمعية خلال الشهرين الماضيين من عام 2020 احتياجات 3874 أسرة من المواد الغذائية عبر بطاقة منافذ التي تتيح للمستفيد شراء احتياجاته لأكثر من مرة وأكثر من مركز تجاري من المراكز الخمسة الكبرى المتعاونة مع الجمعية في هذا المشروع وذلك بعد شحنها بالمبلغ المخصص لكل أسرة الكترونيا.

وأضاف البوسيف بأن أكثر من 2 مليون ريال تم ايداعها في بطاقات المستفيدين خلال الشهرين الماضيين عن طريق الإدارة العامة للجمعية والمراكز التابعة للجمعية (المزروعية – المبرز – الفيصلية – الشعبة – الصالحية – المطيرفي – حي الملك فهد).

من جهته أكد أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر بأن الجمعية تسعى لتأمين حياة كريمة لمستفيديها من خلال بطاقات الصرف العيني (منافذ السعودية) التي تمكنهم من صرف مستحقاتهم دون مراجعة الجمعية و المراكز التابعة لها على مدار العام، كما شكر آل عبدالقادر الداعمين من أهل الخير على ما يبذلونه لإنجاح مشاريع الجمعية وتأمين احتياجات المستفيدين. كما شكر شركة منافذ لتقديمها للحلول الالكترونية التي ربطت الجمعية والمراكز التجارية من خلال البطاقة الالكترونية، كما شكر ال عبدالقادر إدارات المراكز التابعة للجمعية على الجهود المباركة التي يبذلونها في تسهيل إجراءات تسجيل المستفيدين من هذه الخدمة ومتابعة تغذيتها بالمستحقات في وقتها دون أي تأخير.

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