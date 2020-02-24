الأحد المقبل … بداية الدوام الصيفي بمدارس تعليم البكيرية

المناطق_محمد المسلم

حددت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية الأحد المقبل 1441/7/6 هـ، بداية الدوام الصيفي لعموم مدارس تعليم المحافظة والمراكز التابعة (بنين – بنات) للعام الدراسي الحالي 1441هـ .

حيث الاصطفاف الصباحي بالنسبة لمدارس (البنين) يبدأ الساعة: 7.00 صباحاً والحصة الأولى تبدأ الساعة 7.15 صباحاً، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنات) الساعة: 6.45 صباحاً وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7.00 صباحاً.

ودعا مدير التعليم بالمحافظة د. خالد الراجح جميع القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية.