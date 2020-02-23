جامعة الجوف تٌنفّذ برنامج تدريبي لمزارعي جمعية البر الخيرية

المناطق_محمد الحسن

نفّذت جامعة الجوف ممثلة في مركز أبحاث الزيتون، برنامجاً تدريبياً بعنوان ” سبل تطوير زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون” لعدد (30) مزارعاً من منسوبي جمعية البر الخيرية بمحافظة طبرجل والذي استمر لمدة يومين، بمقر جمعية البر.

وهدف البرنامج الذي قدّمه مستشار مركز أبحاث الزيتون بالجامعة د. إبراهيم الصابوني، إلى تعريف المزارعين بأصناف الزيتون والظروف الملائمة لزراعتها وكيفية اختيار الشتلات وتصنيفها من حيث الجودة، إضافة إلى التقنيات الزراعة ونجاح زراعة الزيتون وطرق استخلاص زيت الزيتون ذات الجودة العالية، وكذلك التعريف بأنواع المعاصر وكيفية الحفاظ على جودة زيت الزيتون والصحة وزيت الزيتون والتجارة الخارجية.

وتناول البرنامج، عدة محاور شملت أنواع أشجار الزيتون وأصناف الزيتون بمنطقة الجوف وآليات الري لشجار الزيتون ودراسة الأرض الزراعية واختيار الفصائل المناسبة لها (من أشجار الزيتون) فترة إزهار أشجار الزيتون وطرق التعامل معها والعوامل المؤثرة على شجرة

الزيتون (الحرارة – الرياح- الرطوبة- البرودة ) ودور كلاً منها ودراسة الماء و المياه الجوفية (حلو- حامض- ملوث) وتقنيات غرس اشجار الزيتون وتحديد مواقع غرس أشجار الزيتون فترة زراعة وغرس أشجار الزيتون وفترة تقليم أشجار الزيتون والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون العناصر الغذائية التي تحتاجها شجرة الزيتون (التسميد)

الأسمدة الآزوتية والأعشاب المحيطة بشجرة الزيتون وآثارها.

وتضمنت محاور البرنامج أيضاَ، العوامل المؤثرة على جودة زيت الزيتون وعوامل نضج ثمار الزيتون واصناف الزيتون المزروعة في البستان والعمليات الزراعية المطبقة للعناية بأشجار الزيتون ومؤشر النضج لثمرة الزيتون ووسائل جني ثمار الزيتون ونقل وتخزين

الثمار وانواع زيوت الزيتون وطرق استخلاص زيت الزيتون والطرق الحديثة لاستخلاص زيت الزيتون والتجارة المحلية والخارجية للزيتون وزيت الزيتون وخليل الزيتون الأخضر والأسود .

وكذلك تضمن البرنامج، زيارات ميدانية للمزارع للاطلاع بشكل مباشر على أشجار الزيتون وأنواعها والآفات المختلفة التي تصيب أشجار الزيتون وطرق التعامل معها مع شرح لطريقة تقليم أشجار الزيتون وكذلك تخليل الزيتون .

من جهتهم عبّر المتدربون المستفيدون، عن سعادتهم بالبرنامج التدريبي والتطبيق العملي الذي يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة، من خلال تعرّفهم على أصناف الزيتون والظروف الملائمة لزراعتها كيفية اختيار الشتلات وتصنيفها من حيث الجودة .