وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف محاضرين في تخصص اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء.

وعلى الراغبين والراغبات مِن من تتوفر لديه/لديها المؤهل المطلوب والحاصل/الحاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن3.75/5 (تقدير جيد جدا) في درجة البكالوريس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه أن يقوم/تقوم بتعبئة إستمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة عبر الرابط التالي:

​https://tapsa.ksau-hs.edu.sa/positions/lecturer/dlecturer.aspx

وينتهي يوم الخميس الموافق 15 مارس 2020م .

ويبلغ المتقدمون والمتقدمات بمواعيد المقابلات الشخصية حسب توفر التخصص المطلوب في الكلية والمدنية والمعدلات التراكمية وعدد الوظائف الشاغرة.

للاستفسار يرجى الاتصال على:

هاتف : 011-4295672

أو المراسلة عبر البريد الالكتروني: [email protected]​