احدث الأخبار

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أبرز المواد
 تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي أخطر إرهابي في مصر
أبرز المواد
 سفارة المملكة بإيطاليا توجه تنبيه هام: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»
أبرز المواد
 وزراء الصحة العرب يناقشون جاهزية المنشآت للطوارئ وفيروس كورونا
أبرز المواد
 بر الأحساء تودع 2 مليون في بطاقات مستفيديها
أبرز المواد
 جامعة الجوف تٌنفّذ برنامج تدريبي لمزارعي جمعية البر الخيرية
منطقة الجوف
 الأحد المقبل … بداية الدوام الصيفي بمدارس تعليم البكيرية
أبرز المواد
 وزارة الصحة: ننسق مع الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 الكويت تبلغ عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا سافروا لإيران
أبرز المواد
 بعد تراكم الديون عليها .. بيتزا هت تدرس الخيار الصعب !
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يشيدان بالعلاقات السعودية- الكويتية
أبرز المواد
 48 ساعة فاصلة.. تطورات جديدة في واقعة المختطف “نسيم الحبتور” !
أبرز المواد
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أبرز المواد
تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي أخطر إرهابي في مصر

تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي أخطر إرهابي في مصر

أبرز المواد
سفارة المملكة بإيطاليا توجه تنبيه هام: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»

سفارة المملكة بإيطاليا توجه تنبيه هام: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»

أبرز المواد
وزراء الصحة العرب يناقشون جاهزية المنشآت للطوارئ وفيروس كورونا

وزراء الصحة العرب يناقشون جاهزية المنشآت للطوارئ وفيروس كورونا

أبرز المواد

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=835666
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف محاضرين في تخصص اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء.

وعلى الراغبين والراغبات مِن من تتوفر لديه/لديها المؤهل المطلوب والحاصل/الحاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن3.75/5 (تقدير جيد جدا) في درجة البكالوريس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه أن يقوم/تقوم بتعبئة إستمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة عبر الرابط التالي:

​https://tapsa.ksau-hs.edu.sa/positions/lecturer/dlecturer.aspx

وينتهي يوم الخميس الموافق 15 مارس 2020م .

ويبلغ المتقدمون والمتقدمات بمواعيد المقابلات الشخصية حسب توفر التخصص المطلوب في الكلية والمدنية والمعدلات التراكمية وعدد الوظائف الشاغرة.

للاستفسار يرجى الاتصال على:
هاتف : 011-4295672
أو المراسلة عبر البريد الالكتروني: [email protected]

روابط ذات صلة

تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي أخطر إرهابي في مصر

تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي أخطر إرهابي في مصر
سفارة المملكة بإيطاليا توجه تنبيه هام: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»

سفارة المملكة بإيطاليا توجه تنبيه هام: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»
وزراء الصحة العرب يناقشون جاهزية المنشآت للطوارئ وفيروس كورونا

وزراء الصحة العرب يناقشون جاهزية المنشآت للطوارئ وفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*