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دراسة: الإفطار الكبير يساعد على حرق الدهون

دراسة: الإفطار الكبير يساعد على حرق الدهون
http://almnatiq.net/?p=835670
المناطق - الرياض

أشارت دراسة نشرت في في دورية ” جورنال أوف كلينيكال إيندوكرينولوجي آند ميتابوليسم” المختصة إلى أن وجبة الإفطار تلعب دورا مهما في حرق الدوهن وإنقاص الوزن نظرا لأنها تنشط عملية الاستقلاب.

ونوهت الدراسة إلى أن وجبة الإفطار “الكبيرة”، تعود بالفائدة أكثر من الوجبة الصغيرة من حيث حرق السعرات الحرارية.

حيث كشفت أن تناول وجبة فطور أكبر وعشاء أصغر، يساعد على الحد من الشهية طوال اليوم، بينما يؤدي تناول وجبة فطور صغيرة إلى زيادة شهية الطعام خلال اليوم، وخاصة بالنسبة للأطعمة السكرية.

وأشارت الدراسة إلى أن مفتاح الفائدة هو عملية تسمى التوليد الحراري الناتج عن النظام الغذائي (DIT)، والتي تشير إلى كمية الطاقة (السعرات الحرارية) التي يستخدمها الجسم عند هضم الطعام ونقل المواد الغذائية.

وبذلك تنضم الدراسة إلى مجموعة من الدراسات الأخرى التي تربط وجبة الإفطار بانزال الوزن.

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