احدث الأخبار

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 “سباهي” يحمي المواليد من “الخطف والاستبدال”
أبرز المواد
 دراسة: الإفطار الكبير يساعد على حرق الدهون
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أبرز المواد
 تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي أخطر إرهابي في مصر
أبرز المواد
 سفارة المملكة بإيطاليا توجه تنبيه هام: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»
أبرز المواد
 وزراء الصحة العرب يناقشون جاهزية المنشآت للطوارئ وفيروس كورونا
أبرز المواد
 بر الأحساء تودع 2 مليون في بطاقات مستفيديها
أبرز المواد
 جامعة الجوف تٌنفّذ برنامج تدريبي لمزارعي جمعية البر الخيرية
منطقة الجوف
 الأحد المقبل … بداية الدوام الصيفي بمدارس تعليم البكيرية
أبرز المواد
 وزارة الصحة: ننسق مع الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 الكويت تبلغ عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا سافروا لإيران
أبرز المواد
كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أبرز المواد
“سباهي” يحمي المواليد من “الخطف والاستبدال”

“سباهي” يحمي المواليد من “الخطف والاستبدال”

أبرز المواد
دراسة: الإفطار الكبير يساعد على حرق الدهون

دراسة: الإفطار الكبير يساعد على حرق الدهون

أبرز المواد
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أبرز المواد

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بـ”كورونا”
http://almnatiq.net/?p=835676
المناطق - الرياض

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل سبعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهر اليوم، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 833 مصابًا ويجعلها أكبر بؤرة للوباء خارج الصين.
والحصيلة الجديدة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض، ترفع عدد المصابين خلال ال24 ساعة الأخيرة إلى 231 مصابا، وهو الرقم الأعلى المسجل حتى اليوم.

روابط ذات صلة

“سباهي” يحمي المواليد من “الخطف والاستبدال”

“سباهي” يحمي المواليد من “الخطف والاستبدال”
دراسة: الإفطار الكبير يساعد على حرق الدهون

دراسة: الإفطار الكبير يساعد على حرق الدهون
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*