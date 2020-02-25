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الأجانب يمتلكون 6.85 % من أسهم الشركات الخاسرة بقيمة 982.9 مليون ريال

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الأجانب يمتلكون 6.85 % من أسهم الشركات الخاسرة بقيمة 982.9 مليون ريال

الأجانب يمتلكون 6.85 % من أسهم الشركات الخاسرة بقيمة 982.9 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=835683
المناطق - الرياض

يمتلك المستثمرون الأجانب بجميع فئاتهم – باستثناء المستثمر الاستراتيجي – نحو 6.85 في المائة من أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث يمتلكون نحو 81.74 مليون سهم من أصل 1.19 مليار سهم، إجمالي أسهم الشركات الخاسرة البالغة 21 شركة.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات السوق المالية “تداول”، فإن قيمة ملكية الأجانب في أسهم الشركات الخاسرة تبلغ نحو 982.88 مليون ريال، فيما تبلغ القيم السوقية للشركات الخاسرة نحو 14.96 مليار ريال، بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وتشكل هذه القيمة نحو 0.6 في المائة من إجمالي ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية، أي أن حجم استثماراتهم في الشركات الخاسرة محدود مقارنة ببقية الشركات، إلا أنها كنسب من إجمالي أسهم الشركات الخاسرة تظل مرتفعة، حيث يمتلكون في تسع شركات خاسرة من أصل 21 شركة أكثر من 2 في المائة.

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