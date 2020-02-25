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الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع

الشركات التركية تواصل فقدان المستثمرين خارجيا للأسبوع الرابع
http://almnatiq.net/?p=835697
المناطق - الرياض

أظهرت بيانات وكالة بلومبيرج للأنباء استمرار خروج المستثمرين الأجانب من الشركات التركية للأسبوع الرابع على التوالي.

وذكرت الوكالة اليوم أن المستثمرين الأجانب باعوا خلال الأسبوع الماضي ما قيمته 9.35 مليون دولار من أسهم الشركات التركية المسجلة في بورصتي لندن ونيويورك ليستمر بيع الأجانب للأسهم التركية للأسبوع الرابع على التوالي.

وأشارت بلومبيرج إلى أنه تم تسجيل أطول فترة خروج مستمرة للمستثمرين الأجانب من الشركات التركية في أكبر سوقين للأسهم التركية منذ أغسطس 2019.

وبلغت قيمة صافي مبيعات المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات التركية المسجلة في بورصة نيويورك خلال الأسبوع الماضي 2.76 مليون دولار في حين بلغت قيمة صافي المبيعات في بورصة لندن 6.59 مليون دولار.

وتراجعت أسهم الشركات التركية في بورصة لندن بنسبة 2 في المائة في حين تراجعت في بورصة نيويورك بنسبة 3.1 في المائة في ظل تراجع الليرة التركية وتزايد المخاطر الجيوسياسية المحيطة بتركيا.

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