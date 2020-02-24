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رابع وفاة بـ”كورونا” في إيطاليا.. والصين ترجئ الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي

رابع وفاة بـ”كورونا” في إيطاليا.. والصين ترجئ الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي
http://almnatiq.net/?p=835707
المناطق - الرياض

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى أربع حالات وفاة، حيث توفي رجل مسن (84 عامًا) في منطقة لومبارديا الإيطالية.
وأعلنت وزارة الصحة في المنطقة أن الرجل توفي ليلا في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس.

إلى ذلك، أعلنت الصين اليوم إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي الصيني الذي كان مقررًا أن يبدأ مطلع مارس المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني ستعلن عن موعد جديد للاجتماع لاحقًا.

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