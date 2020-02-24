ماذا سيقول مستأجرو الإعلام القطري بعد الإعلان عن حقل غاز الجافورة؟

المناطق - الرياض

ماذا سيكون حال مستأجري الإعلام القطري الذين روجوا على مدى السنتين الماضيتين أن المقاطعة العربية لقطر كان الهدف من وراءها محاولة المملكة كما يزعمون السيطرة على الغاز القطري.

ولم تقف المزاعم القطرية عند هذا الحد بل نقلت قناة “العربي” القطرية لقاء مع وزير الطاقة القطري السابق “عبدالله العطية” أن قطر عرضت على المملكة بيع الغاز القطري لكنها رفضت بزعمه شعورها بالكبرياء.

ورغم ما سبق حاول الإعلام القطري تجاهل التقارير العالمية التي تقول أن المملكة تشغل المركز السادس عالمياً من حيث حجم احتياطات الغاز، والمركز الثالث في الشرق الأوسط، والمركز الثامن من حيث الإنتاج وتمتلك المملكة احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري.

كما تجهل هؤلاء المرتزقة أن المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ اكتشاف النفط في المنطقة، ولم يسبق لها استيراد الغاز نظرا لامتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز.

وكان سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، كشف أن المملكة ستدخل مجال تصدير الغاز في القريب العاجل، مؤكدا في الوقت ذاته على طموح المملكة للاستغلال الأمثل للموارد الكربونية من زيت وغاز، سواء كانت هذه الموارد تقليدية أو غير تقليدية.

وتعتزم المملكة استغلال احتياطاتها من الغاز الصخري، وتوسيع إنتاجها الذي تجاوز حتى الآن 10 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، علما أن السعودية تمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي من الغاز في العالم، وتنتج نحو 13 مليار قدم في اليوم.

وحسب التقارير فإن المملكة ستحتل المرتبة الثالثة عالمياً في انتاج الغاز بحلول عام 2020 مع دخول حقل الجافورة الجديد مرحلة الإنتاج بكميات تجارية.

وحول موقع قطر من انتاج الغاز كشفت مؤسسة ” رفينيتف” فإن قطر لم تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث أظهرت بيانات المؤسسة أن أستراليا تجاوزتها لتصبح في المركز الأول.

أخيراً فإن تطوير حقل الجافورة سيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول، وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.