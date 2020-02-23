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نموذج ” الولادة الأمنه ” يكتشف 718 حالة حمل عالية الخطورة في ” التجمع الأول ” بالرياض

نموذج ” الولادة الأمنه ” يكتشف 718 حالة حمل عالية الخطورة في ” التجمع الأول ” بالرياض

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نموذج ” الولادة الأمنه ” يكتشف 718 حالة حمل عالية الخطورة في ” التجمع الأول ” بالرياض

نموذج ” الولادة الأمنه ” يكتشف 718 حالة حمل عالية الخطورة في ” التجمع الأول ” بالرياض
http://almnatiq.net/?p=835719
المناطق - الرياض

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى حوالي 43 ألف زائرة من الأمهات الحوامل خلال الفترة الماضية ، ضمن نظام الولادة الآمنة، والذي يعتبر التجمع الأول صاحب السبق في تطبيق النظام التابع لنموذج الرعاية الصحية.
ويأتي ذلك في أطار الرعاية الصحية التي تهدف لبناء النظام الصحي، ضمن مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، وفق نظام صحي يستوعب احتياجات المجتمع السعودي الصحية الحالية والمستقبلية ، من خلال تحقيق الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة.
يذكر أن عدد الأمهات والرضع المستفيدين من المراكز الصحية التابعة للتجمع وصل إلى 42165مراجعة ، منهم 718 حالة حمل عالية الخطورة ، تم استقبالهم في أربع مستشفيات ، و12 مركزاً صحياً للرعاية الصحية بجنوب وغرب العاصمة ، حيث وصلت نسبة الرضا لدى المرضى إلى معدل عالي على الخدمات المقدمة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول
يشار أن نظام الرعاية الصحية في مسار الأمومة الآمنة يمر بعدة مراحل تبدأ من قبل الزواج وتنتهي بعد الولادة بخمس سنوات ،حيث يسهم بالمساعدة في تحديد المخاطر الصحية المحتملة في وقت مبكر من خلال فحص قبل الزواج ، ودعم الأمهات بدءاَ من مرحلة ما قبل الحمل ثم الرعاية الصحية أثناء الحمل وصولاً إلى رعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة ، كما يساهم في دعم الأمهات لتربية أطفال ينعمون بصحة جيدة.
ويعد نظام الولادة الآمنة أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية يتم من خلاله تقديمه الدعم والمساندة للنساء لتمكينهن من متابعة حملهن المتوسط الخطورة بكل يسر وسهولة من غير عناء الحصول على مواعيد في المستشفى وطول الانتظار.

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