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انطلاق الموسم السادس لملتقى المبدعين الصغار”كان ياما” بجمعية الثقافة والفنون بتبوك

انطلاق الموسم السادس لملتقى المبدعين الصغار”كان ياما” بجمعية الثقافة والفنون بتبوك
http://almnatiq.net/?p=835739
تبوك- فايز السميري:

تنطلق بمقر جمعية الثقافة والفنون بتبوك الأربعاء المقبل فعاليات ملتقي المبدعين الصغار ( كان ياما) في موسمه السادس تحت شعار موسم “اختراعات من حولنا” حيث سيكون اللقاء الأول بعنوان “روائح عطرية” وذلك ضمن ملتقيات البرنامج الثقافي التي تشرف عليها اللجنة الثقافية بالجمعية.
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أن الفعالية عبارة عن نشاط ثقافي فني أسبوعي مخصص للأطفال من سن 4 حتى 12 سنة وينظمه فريق كان ياما بتبوك ويهدف إلى تبسيط القيم للصغار عن طريق الحكايا والألوان
من جهتها أوضحت رئيسة اللجنة الثقافية بالجمعية مها قزان أن مبادرة كان ياما يقوم عليها فريق شبابي تطوعي مهتم بالطفولة والقيم تحت إشراف مي الزويد وتستهدف الأطفال عبر قراءة القصص وإيصال الرسائل المطلوبة وحثهم على التفاعل والتعاطي مع الرسائل الإيجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية مشيرة إلى أن اللقاء يتكون من ثلاثة فقرات هي الحكاية والنشاط والتلوين مؤكدةً استمرار دعم اللجنة الثقافية بالجمعية لكل المبادرات والأفكار الإبداعية بالمنطقة.

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