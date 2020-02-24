نائب برلماني إيراني يتهم الحكومة بالتستر على ضحايا انتشار “كورونا”

المناطق-الرياض

اتّهم النائب الإيراني عن مدينة قم، “أحمد أبادي فرهاني” اليوم النظام الإيراني بـ”عدم قول الحقيقة” بشأن حجم انتشار فيروس كرونا في البلاد، وفق ما أوردت وكالة أنباء “اسنا” شبه الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن أمير آبادي فراهاني يتحدث عن “50 حالة وفاة” فقط في قم (150 كلم نحو جنوب طهران) فيما الحصيلة الرسمية على مستوى البلاد هي 12 حالة وفاة.

من جهته، زعم المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أن الحكومة الإيارنية تتعهّد بأن تكون شفافة في نشر الأعداد.