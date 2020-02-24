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وزير البلديات يدشن أول محطة استثمارية في الأحساء لتدوير المخلفات الإنشائية

وزير البلديات يدشن أول محطة استثمارية في الأحساء لتدوير المخلفات الإنشائية
http://almnatiq.net/?p=835758
الاحساء - المناطق

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، يوم الأثنين 24 فبراير، العمل في أول محطة استثمارية لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية على مستوى المملكة في الأحساء، على مساحة 100 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تقدر بـ 3000 طن يومياً بهدف التخلص من الرمي العشوائي للمخلفات الإنشائية والمحافظة على البيئة، جاء ذلك خلال مشاركة أمانة الأحساء في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الأولى الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 – 26 فبراير 2020م.

حيث كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، بأن المشروع الاستثماري لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية مدته 15 عام، ويهدف المشروع إلى فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية الناتجة من المباني تحت الإنشاء ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق للإسهام في التقليل من حجم تلك المخلفات، والتي أصبحت تشكل خطراً على البيئة وتُحدث تشويهاً بصرياً، مع العمل على إعادة استخدامها للبنية التحتية.

وأبان بأن المشروع رُوعي فيه عناصر التقنية الحديثة وتوفّر اشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات والمعدات، وهذا المشروع يُعتبر استثمارياً لمدة 15 سنة وذلك من ناحية الانشاء والتشغيل والصيانة لتؤول ملكية المحطة بنهاية المشروع الى الأمانة، منوهاً إلى ان المشروع يرتكز في تشغيله على إعادة تدوير المخلّفات الانشائية الناتجة من أعمال البناء والهدم والمشاريع التنفيذية والاستفادة منها في إعادة استخدامها بعد فرزها وتدويرها في مشاريع البنى التحتية ومصانع الخرسانة والاسفلت.

وبيّن الملحم أن مشروع المحطة يأتي كجزء من رؤية وأهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية المتجسدة لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي واشراك القطاع الخاص في سلم التنمية والتطوير.

وقدم أمين الأحساء شكره وتقديره وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على المتابعة الدائمة، وعنايته المستمرة في التطوير، وتدشينه الكريم للمشروع، في ظل الدعم اللامحدود من لدن حكومتنا الرشيدة.

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