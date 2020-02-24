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البرنامج العلمي الإثرائي لفصول الموهوبين والموهوبات بحفر الباطن

البرنامج العلمي الإثرائي لفصول الموهوبين والموهوبات بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=835759
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

يدشن مساء غد الثلاثاء سعادة مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي وبحضور مساعد مدير عام الموهوبين بالوزارة الأستاذ محمد بن هادي الغامدي برنامج الإثراء العلمي لفصول الموهوبين والموهوبات 2020 م بمشاركة أكثر من 70 مشرفاً ومشرفة في عدد من الإدارات التعليمية بمركز رعاية اليتيمات بالمحافظة .

وقال رئيس رعاية الموهوبين بتعليم حفرالباطن الأستاذ عزيز الظفيري أن برنامج الإثرائي العلمي لفصول الموهوبين يهدف إلى تأهيل قدرات المعلمين القائمين على تعليم الموهوبين للتدريب على أحدث ممارسات التعليم الحديث والتي تساهم في تعزيز جوانب الإبداع والابتكار لدى الطلاب الموهوبين
وكذلك نشر الوعي بين المجتمع بأهمية رعاية الموهوبين والعناية بهم وتلبية حاجاتهم العلمية والنفسية والإهتمام بجوانب التوجيه والإرشاد الصحيح لما يمتلكون من مواهب لخدمة الوطن ، وإبراز دور الدولة – حفظها الله – برعاية الموهوبين والمبتكرين والإهتمام بهم من خلال تأهيلهم وتطويرهم ليساهموا بإذن الله في بناء مستقبل مشرق للوطن .
هذا وقد عقد سعادة مدير التعليم في وقت سابق لقاء برؤساء اللجان العاملة بالبرنامج للإطلاع على مهام اللجان والتأكيد على توفير أقصى ما يمكن لتهيئة الموقع بكافة المستلزمات التي من شأنها انجاح الملتقى ليحقق أهدافه المنشودة .

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