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انطلاق فعاليات معرضي ” يومكس و سيمتكس 2020 ” بأبوظبي

انطلاق فعاليات معرضي ” يومكس و سيمتكس 2020 ” بأبوظبي

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انطلاق فعاليات معرضي ” يومكس و سيمتكس 2020 ” بأبوظبي

انطلاق فعاليات معرضي ” يومكس و سيمتكس 2020 ” بأبوظبي
http://almnatiq.net/?p=835766
المناطق - واس

افتتح صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس في أبو ظبي بحضور صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية معرضي ” يومكس و سيمتكس 2020 ” الذي تنظمة شركة ابوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية ويستمر حتى 25 فبراير الجاري .
وتجول سمو قائد القوات الجوية والوفد المرافق له في أرجاء المعرض وزار بعض الأجنحة المشاركة مطلعاً على أحدث التطورات في قطاع الأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة، والذكاء الاصطناعي ، وتبادل سموه مع ممثلي الشركات الأحاديث حول المعروضات والمشاريع التي تنفذها شركاتهم العالمية ودورها في تعزيز الأمن من خلال التقنيات الجديدة وأنظمة التحكم والسيطرة والرادار والنظم الدفاعة والجوية .
رافق سموه الملحق العسكري بسفارة المملكة في دولة الإمارات العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.
ويعد معرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب “يومكس و سيمتكس 2020 ” أحد أهم المعارض المتخصصة في العالم ، ويستقطب كوكبة من المتخصصين والخبراء والأكاديميين والشركات العارضة والمهتمين في قطاع الأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة، والذكاء الاصطناعي، وأمن المنافذ والحدود التي يغطيها المعرض.
ويعد المعرض الذي يشهد اهتماما عالميا وإقليميا متزايدا منصة عالمية لعرض منتجات الثورة الصناعية الرابعة .
وبلغ عدد الشركات العارضة في الدورة الرابعة 163 شركة بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بالدورة الماضية في عام 2018 ، في حين وصل عدد الدول المشاركة إلى 30 دولة .

 

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