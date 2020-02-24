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أمير منطقة جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة
http://almnatiq.net/?p=835788
جازان - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، قرارات إدارية تقضي بتكليف عدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة، أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري، مبينًا أن المكلفين هم:
-الموظف نزال بن عبدالله العتيبي مديرًا عاماً للشئون الإدارية والمالية ومشرفاً الإدارة العامة لتقنية المعلومات .
– الموظف حسين بن عبده عقيلي مديراً لوحدة (مراقبة المخزون).
-الموظف رضوان بن يحي رضوان للقيام بإعمال ادارة الموارد البشرية .
من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه الثقة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، سائلين الله -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن وثقة ولاة الأمر لخدمة الوطن والمواطن ولتقديم كافة الخدمات لمنسوبي الامارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

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