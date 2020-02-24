مدير جامعة القصيم يكرم المشاركين في «مسابقة الأمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم»

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استقبل معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم اليوم الإثنين الموافق 30/6/1441هـ، اللجنة التنظيمية، ولجنة التحكيم، لمسابقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم، وذلك بحضور عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء، والأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سليمان المزيني، رئيس لجنة الحكيم، والقائمين على المسابقة.





وأشاد معالي مدير الجامعة، خلال اللقاء، بالدور الكبير الذي قدمه القائمين على هذه المسابقة الكبيرة، والتي أقيم الحفل الختامي لها بحضور سمو أمير القصيم يوم الأربعاء الموافق 11/6/1441هـ، مشيدًا بتميز المعرض المصاحب للفعالية بما تضمنه من أركان متنوعة، إضافة إلى الدعوة الكريمة للدكتور عثمان طه، خطاط المصحف الشريف، كما وجه بإقامة هذه المسابقة بشكل دوري كل عامين.