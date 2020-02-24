7 اجنحة للتوعية بآفتي التدخين والمخدرات بتعليم شمال جدة

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افتتح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي نيابة عن مدير عام التعليم بمحافظة جدة اليوم ، المعرض التوعوي والتعريفي بأضرار آفتي التدخين والمخدرات، والذي نظمته ثانوية أم القرى تحت شعار ” حياتي أغلى “، بحضور مدير ادارة الاختبارات والقبول الاستاذ صادق النور ومشرف وحدة الارشاد النفسي والبرامج الوقائية بإدارة التوجيه والارشاد الدكتور عبدالرحمن الزهراني وعدد من المشرفين التربويين والقادة واولياء الأمور والطلاب.

واكد مدير المكتب خلال افتتاحه للمعرض بان المدارس وادارة التوجيه والارشاد وكافة الجهات المعنية في الميدان التربوي تقوم بتفعيل البرامج والأنشطة والمعارض التوعوية لتعريف الطلاب بمخاطر المخدرات والتدخين من خلال اركان تفاعلية وتوعوية حكومية واهلية يتعرف من خلالها الطلاب على الأضرار الفعلية المخدرات والتدخين ، والمعرض المقام في ثانوية أم القرى نموذج فريد ومتنوع فيه الكثير من الأركان والتجارب والاضرار المجسدة في نماذج مصورة تسهم بشكل كبير في إيصال الرسالة التوعوية بشكل واضح وسلس للمتلقي ومنهم الطلاب الذي يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع السعودي .

ونقل مدير المكتب لكافة القائمين على المعرض من إدارة المدرسة والمعلمين والمشرفين والطلاب والجهات المشاركة الحكومية والأهلية تحيات وشكر وتقدير مدير عام تعليم جدة د.سعد المسعودي على جهودهم المبذولة في إنجاح المعرض الذي يهدف لحماية الطلاب .

من جهته أوضح قائد ثانوية أم القرى محمد القرشي بان معرض ” حياتي أغلى ” يهدف الي توعية وحماية الطلاب من آفتي التدخين والمخدرات ، وذلك من خلال 7 اجنحة متنوعة ضمت الكثير من المجسمات والنشرات التوعوية التي توضح الخطر الكبير لهذه الآفتين بمشاركة فعالية من إدارة مكافحة المخدرات بجدة ، وإدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني ، وجامعة الملك عبدالعزيز ، ومستشفى الامل بجدة ، جمعية كفى ، ومتوسطة سلمة بن قيس ، إضافة الى مشاركة فاعلة من الطلاب والمعلمين في المدرسة في المعرض ، مقدماً شكرة لمدير مكتب التعليم بشمال جدة على حضوره وافتتاحه للمعرض ، وجميع المشاركين من جهات حكومية ومشرفين ومعلمين وطلاب على جهودهم المبذولة في إنجاح المعرض .