أمير القصيم يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة زيارته للمنطقة ، لحضور تدشين سموه الحملة المرورية التوعوية “حياتك أهم” التي هي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ورحب سمو أمير القصيم به ، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة ، مشيداً بأداء رجال المرور في المنطقة الذي كان بدعم من القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومتابعة سمو وزير الداخلية ، مؤكدا تطلعه إلى المزيد من الارتقاء بالأداء إلى الأفضل ، مشيراً إلى أن إمارة المنطقة تحرص على دعم كافة الجهود الرامية للتطوير والتوعية .
وبين سموه أهمية العمل الجاد والتعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء المهام على المستوى المنشود وفق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن.
واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء إلى شرح مفصل من اللواء البسامي عن إنجازات الإدارة العامة للمرور ومناقشة ما يهم المرور بالمنطقة ، مؤكداً أن إشادة سموه بجهود مرور المنطقة تعد إشادة للجميع وتحفيزاً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – والمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية وحرص أمير منطقة القصيم مما يجعل المسئولية مضاعفة من أجل تحقيق نقلات نوعية في الخطط المرورية والتنسيق التكاملي بين المرور وكافة الجهات ذات العلاقة.
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