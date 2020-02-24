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أمير القصيم يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة

أمير القصيم يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=835808
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة زيارته للمنطقة ، لحضور تدشين سموه الحملة المرورية التوعوية “حياتك أهم” التي هي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ورحب سمو أمير القصيم به ، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة ، مشيداً بأداء رجال المرور في المنطقة الذي كان بدعم من القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومتابعة سمو وزير الداخلية ، مؤكدا تطلعه إلى المزيد من الارتقاء بالأداء إلى الأفضل ، مشيراً إلى أن إمارة المنطقة تحرص على دعم كافة الجهود الرامية للتطوير والتوعية .

وبين سموه أهمية العمل الجاد والتعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء المهام على المستوى المنشود وفق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن.

واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء إلى شرح مفصل من اللواء البسامي عن إنجازات الإدارة العامة للمرور ومناقشة ما يهم المرور بالمنطقة ، مؤكداً أن إشادة سموه بجهود مرور المنطقة تعد إشادة للجميع وتحفيزاً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – والمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية وحرص أمير منطقة القصيم مما يجعل المسئولية مضاعفة من أجل تحقيق نقلات نوعية في الخطط المرورية والتنسيق التكاملي بين المرور وكافة الجهات ذات العلاقة.

حضر الاستقبال مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي , ومدير مرور منطقة القصيم العميد صالح العواجي, مساعد مدير شرطة المنطقة للضبط الإداري العقيد عبدالله حمود العتيبي. 

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