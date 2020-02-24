أمير القصيم يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة

ورحب سمو أمير القصيم به ، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة ، مشيداً بأداء رجال المرور في المنطقة الذي كان بدعم من القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومتابعة سمو وزير الداخلية ، مؤكدا تطلعه إلى المزيد من الارتقاء بالأداء إلى الأفضل ، مشيراً إلى أن إمارة المنطقة تحرص على دعم كافة الجهود الرامية للتطوير والتوعية .

وبين سموه أهمية العمل الجاد والتعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء المهام على المستوى المنشود وفق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن.

واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء إلى شرح مفصل من اللواء البسامي عن إنجازات الإدارة العامة للمرور ومناقشة ما يهم المرور بالمنطقة ، مؤكداً أن إشادة سموه بجهود مرور المنطقة تعد إشادة للجميع وتحفيزاً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – والمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية وحرص أمير منطقة القصيم مما يجعل المسئولية مضاعفة من أجل تحقيق نقلات نوعية في الخطط المرورية والتنسيق التكاملي بين المرور وكافة الجهات ذات العلاقة.