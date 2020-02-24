المملكة تُشارك في «قمة الإعلام السياحي العربي» بمصر

تستضيف جمهورية مصر العربية فعاليات الملتقى العربي الثاني عشر للإعلام السياحي الأربعاء المقبل، بمشاركة 14 دولة عربية، وبرعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري.

ويشارك ممثلو الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة العربية من دول: السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن وعمان والبحرين وتونس والجزائر والعراق والسودان وفلسطين وليبيا ومصر.

كما يشارك مجلس الأمناء بالمركز العربي برئاسة الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية الأسبق .

وأكد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، نائب رئيس مجلس الأمناء، أن الملتقى يُعقد سنويًا في مصر لإلقاء الضوء على المقومات السياحية المصرية وترويجا للسياحة بها.

وأشار لأهمية دور الإعلام المؤثر لنقل صورة إيجابية لدعم السياحة بمصر؛ نظرًا لتوافر أنواع السياحة الشاطئية والتاريخية والأثرية وبها العديد من المعالم والمتاحف المتنوعة، سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات الطبية.

وأوضح البطوطي أن الفعاليات ستشهد لأول مرة تكريم الرواد مثل اسم الراحلة الإعلامية جانيت فرج والكاتب الكبير جلال دويدار، وإطلاق أول جوائز للتميز السياحي في مصر وتضم فئات الإعلام السياحي والشركات والهيئات والشخصيات المؤثرة في مسيرة قطاع السياحة المصري، بالإضافة لتكريم الإعلاميين المصريين المتخصصين .

وعن مشاركة السعودية ذكر خالد آل دغيم اللأمين العام للمركز السعودي للإعلام السياحي رئيس الوفد السعودي، أن السعودية تشارك بوفد إعلامي متخصص في السياحة، لافتًا إلى أهمية المركز في تعزيز العمل المشترك بين المركز والهيئات والمنظمات والوزارات والذي سعى إلى الانتشار في كل البلدان العربية لتعزيز مبدأ الشراكة من أجل الوصول إلى إعلام متخصص يدعم السياحة العربية ويدعم تدريب الشباب على ذلك وينشر الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية السياحة وبناء صورة إيجابية ويدفع مع الجهات المعنية نحو مشاركة الجميع سواء القطاع الخاص أو المستفيدين أو المجتمع للاستفادة من قطاع السياحة.

وأوضح أحمد عليوة رئيس الجمعية الأردنية للإعلام السياحي، أن ورش العمل الخاصة بالملتقى ستناقش «تأثيرات القوى الناعمة في تشكيل الصورة الذهنية السياحية»، كما ستطرح أهم المعوقات أمام صناعة السياحة العربية والمصرية حاليا وآليات عبور هذه الصناعة المهمة لهذه المعوقات .

من جانبه؛ أكد حسين المناعي رئيس مركز الإمارات للإعلام السياحي مشاركة ممثلي وسائل الإعلام في بلاده في الملتقى للاطلاع على مستجدات السياحة المصرية ونظرا للعلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين

وأوضح الدكتور سلطان اليحيائى رئيس المركز العماني للإعلام السياحي أن احد أهم أهداف المركز العربي هو تنشيط السياحة فى كل الدول العربية وبالأخص مصر بشكل عام مشيرًا إلى الدور الكبير للمركز للمشاركة في الترويج للسياحة البينية العربية بشكل حقيقي

وأشار الصحفي جاسم التنيب من الكويت أن المركز العربي بإطلاقه جوائز السفر بالسعودية والتميز بمصر يحفز التنافس في مجال الإعلام السياحي العربي وإعطاء الفرصة للمبدعين من الشباب العربي في طرح أفكارهم يسهم بشكل كبيير في توجيه واستثمار تلك الأفكار للارتقاء بالسياحة محليًا على مستوى كل دولة وكذلك خارجيا على مستوى الدول العربية بشكل عام ولفت التنيب إلى أن هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في المجال السياحي.

يُذكر أن المركز العربي للإعلام السياحي يضم في عضويته مئات المتخصصين في القطاع الإعلامي المتخصص في السياحة ورواد منصات التواصل الاجتماعي ومسؤولي العلاقات العامة في 15 دولة عربية ويعمل بشكل تطوعي للترويج للسياحة العربية؛ حيث يكمن دوره في ثلاثة أوجه هامة، أولًا، الترويج عن السياحية العربية، وثانيًا، تدريب وتأهيل إعلاميين وصحفيين متمرسين في الإعلام السياحي، وثالثًا، جوائز الإعلام السياحي.