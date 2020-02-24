نائب أمير الشرقية يلتقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون

التقى صاحب السموّ الملكي، الأميـر أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أميـر المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الدكتور سعود المشاري.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على التكامل الاقتصادي مع دول الخليج، وبناء علاقات تجارية واستثمارية مميزة، تسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد، وتنمي العلاقات التجارية البينية مع دول المجلس، وتؤسس لمرحلة من التكامل التجاري والاقتصادي، مبيناً أهمية دور الاتحاد في تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وتأسيس بيئة استثمارية واعدة، متمنياً سموه للمشاري ومنسوبي الاتحاد التوفيق في مهام عملهم.

من جهته عبر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الدكتور سعود المشاري عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، مبيناً أن الاتحاد وفق استراتيجيته يسعى لتفعيل دور القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية المملكة ودورها الفاعل في الاقتصاد الخليجي، بما توفره رؤيتها الطموحة من فرص للقطاع الخاص.