محافظ الأحساء يشرّف حفل الاستقبال السنوي لغرفة الأحساء

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بتشريف وحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، تُنظّم غرفة الأحساء حفل الاستقبال السنوي، مساء يوم الثلاثاء 01/07/1441هـ الموافق 25/02/2020م، بفندق الأحساء انتركونتننتال، بحضور رجال وسيدات الأعمال ومشاركة مسؤولي الأجهزة الحكومية والإعلاميين بالأحساء.

ويشهد برنامج الحفل تكريم شركاء ورعاة وداعمي فعاليات وبرامج الغرفة وكذلك إعلان وتكريم الفائزين في مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير في دورتها العاشرة، بالتعاون مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، ضمن فئتيها التصوير الضوئي والأفلام القصيرة في محورها المجتمعي النابض لهذا العام «حياة مُلهمة»، الذي يوثّق صور الإرادة والعزيمة والإبداع والابتكار لذوي الإعاقة في مواجهة تحديات الحياة وبعث الأمل.

ومن جانبه أعرب الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن عميق شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على تشريف حفل الاستقبال السنوي، مؤكدًا أن حرص واهتمام سموه الكريم بدعم ورعاية فعاليات الغرفة ومبادرات قطاع الأعمال الموجهة لخدمة المجتمع، يساهم في النهوض بدور قطاع الأعمال وتحمّل مسؤولياته المجتمعية بما يلبي حاجة الأحساء، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح العرفج أن الغرفة ليست بيتًا للتجار فحسب، بل هي كيان تنموي ومنصة مجتمعية، تعمل من أجل خدمة وتنمية مجتمع الأحساء وتطوير اقتصادها المحلي، خاصة ما يتعلق بخدمة وتطوير قطاع الأعمال وتوطين الوظائف ودعم ورعاية وتأهيل ومساعدة وتمكين الرياديين من شباب وشابات الأحساء، من خلال نشاطات مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال، موجهًا الدعوة لمشتركي الغرفة وقطاع الأعمال للحضور والمشاركة في الحفل.

ومن جهتهم ثمّن نائبا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باسمهم وكافة منسوبي قطاع الأعمال بالأحساء، تشريف وحضور صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي، محافظ الأحساء، مؤكدين أهمية المناسبة وما لها من دور في تعزيز روابط الأسرة الواحدة في مجتمع الأعمال وتجديد روابط التواصل والتعاون وتبادل الآراء والافكار وبحث المبادرات لدعم برامج الغرفة وخدمة المجتمع والاقتصاد المحلي.

والجدير ذكره، أن الحفل الاستقبال السنوي لرجال وسيدات الأعمال بالغرفة، هو تقليد سنوي مهم درجت الغرفة على تنظيمه لتعزيز التواصل والتعاون بين قطاعات الأعمال ومختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، تعزيزًا لعلاقاتها وتأكيدًا لدورها في خدمة وتنمية المجتمع.