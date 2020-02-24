احدث الأخبار

أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020
أبرز المواد
 سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من مسئولي مؤسسة اليمامة الصحفية
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يشرّف حفل الاستقبال السنوي لغرفة الأحساء
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون
أبرز المواد
 أمير الشرقية : رياضة الفروسية شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تطوراً متسارعاً .. وحظيت بدعم لا محدود
أبرز المواد
 المملكة تُشارك في «قمة الإعلام السياحي العربي» بمصر
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة
أبرز المواد
 سفارة المملكة بالكويت تؤكد استقرار حالة المواطن المصاب بفيروس (كورونا)
أبرز المواد
 7 اجنحة للتوعية بآفتي التدخين والمخدرات بتعليم شمال جدة
منطقة مكة المكرمة
 مدير جامعة القصيم يكرم المشاركين في «مسابقة الأمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم»
منطقة القصيم
أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020

أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020

أبرز المواد
سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة

سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة

شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من مسئولي مؤسسة اليمامة الصحفية

أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من مسئولي مؤسسة اليمامة الصحفية

أبرز المواد

أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من مسئولي مؤسسة اليمامة الصحفية

أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من مسئولي مؤسسة اليمامة الصحفية
http://almnatiq.net/?p=835829
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية خالد العريفي والمشرف العام على تحرير مجلة اليمامة عبدالله حمد الصيخان ورئيس تحرير الرياض اليوم الإلكترونية عادل الحميدان ونائب رئيس تحرير جريدة الرياض هاني وفا الذين قدموا للسلام على سموه .
ورحب سموه بالجميع، مؤكد الدور الريادي للإعلام وأهمية الطرح الإعلامي المتزن , مشيراً سموه إلى أن للإعلام رسالة بناءة في الفكر والعمل .
وأعرب مسؤولو مؤسسة اليمامة الصحفية من جهتهم عن بالغ شكرهم لسمو أمير المنطقة، على الاستقبال والتواصل والدعم ، مؤكدين أن الجميع على هدف واحد وهو خدمة الدين والوطن .

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020

أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020
شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة

شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة
نائب أمير الشرقية يلتقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون

نائب أمير الشرقية يلتقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*