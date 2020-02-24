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سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة

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سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة

سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=835836
المناطق - المدينة المنورة

زار سفير جمهورية كوسوفو بالرياض الاستاذ لولزيم مييكو مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة التقى خلالها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور خالد الدقل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وامين عام غرفة المدينة المنورة في مستهل اللقاء رحب  الدكتور خالد الدقل  بالوفد مشيرا  الى  ان منطقة المدينة المنورة تعتبر واحدة من اهم مناطق المملكة، منوها بالإمكانيات والموارد المتعددة في منطقة المدينة المنورة، واشارنائب رئيس غرفة المدينة خلال اللقاء الى أهمية تعزيز  أوجه التعاون والزيارات التجارية ،المتبادلة بين غرفة المدينة المنورة ، وغرفة كسوفو  ،و بناء شراكات بين الجانبين في مجال السياحة والزراعة والقطاع الصحي. واستعرض امين عام الغرفة المهندس عبد الله  ابو النصر الفرص الاستثمارية والميزات النسبية التي تزخر بها منطقة المدينة المنورة منوها بان الغرفة ستعمل على تعزيز الزيارات التجارية المتبادلة بين رجال الاعمال في البلدين ، فيما أشار السفيرالى تطلعهم إلى تعاون بناء ومثمر مع رجال الأعمال في المدينة المنورة باعتبارها مجالاً لحراك اقتصادي كبير منوها الى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الاعمال في المدينة المنورة ونظرائهم من كسوفو،منوهاً الى دراسة مخرجات هذا اللقاء ،مع غرفة كسوفو،لتعزيز تبادل الزيارات التجارية والسياحة بين البلدين .الجدير بالذكر ان مساحة أراضي كوسوفو 1,1 مليون هكتارـ يُستخدم حوالي نصفها لصالح القطاع الزراعي أي ما يُقارب 538,838 هكتار، ويزرع حوالي 52% محاصيل، 21% مروج ومراعي، 18% غابات ويستخدم أقل من 1% لكروم العنب. من أهم المحاصيل الذرة والقمح والبطاطس والبطيخ تليها الفلفل والبندورة وفقًا لبيانات المسح الزراعي لعام 2001م، وهي غنية بالمعادن مثل الرصاص والزنك والفضة والكروم والحديد والنيكل والفحم الحجري.

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