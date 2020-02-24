أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020

الدمام - فهد المريخي

طلق صاحب السموّ الملكي، الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، صباح اليوم (الاثنين) النسخة الخامسة من منتدى ومعرض “اكتفاء 2020 .. ما بعد التوطين إلى التميز ” والذي تنظمه أرامكو السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- لدعم وتمكين المحتوى المحلي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مبيناً سموه أن المملكة زاخرة بالفرص، وقطاع الطاقة واعد، ومستقبله مشرق، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة –يحفظها الله-، مشيراً إلى أهمية العمل على التحول نحو صناعة التميز في المحتوى المحلي، وفتح أسواق جديدة له، مع العمل على استقطاب المزيد من الصناعات المحلية، ودعم سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة بالصناعات المحلية، مشيداً بما حققته مبادرة اكتفاء منذ انطلاقتها في عام 2015م، مؤكداً ضرورة العمل على مواصلة ما حققته المبادرة من مكتسبات، متمنياً سموه لفريق أرامكو السعودية التوفيق في استمرارية ما حققته الشركة من نجاحات.

وكان سموه لدى وصوله مقر الحفل، تجول في المعرض المصاحب، والذي شهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية، والشركات المحلية والعالمية، بعد ذلك توجه سموه لمقر الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة.

حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمةً لرئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، ثم ألقى معالي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان كلمةً بهذه المناسبة، بعدها ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

ثم كرم سموأمير الشرقية عدد من شركاء وداعمي اكتفاء

ويهدف البرنامج الذي تنظمه أرامكو السعودية تحت شعار :”اكتفاء- ما بعد التوطين إلى التميّز”. لدعم إنشاء سلسلة إمدادعالية الكفاءة، ومجدية التكلفة، وموثوقة لإنتاج سلع وخدمات عالية القيمة تحتاج إليها أرامكو السعودية في أعمالها.

وأظهر برنامج “اكتفاء” منذ إنشائه في عام 2015م، الفوائد الكامنة في عقد شراكات ناجحة مع قطاع الأعمال والحكومةوالأوساط الأكاديمية، وقد أسهم هذا التعاون الوصول إلى مستويات أعلى من النمو لمجتمع الأعمال المحلي وأرامكو السعودية،الأمر الذي أدّى إلى تحقيق ما نسبته 56% بمقياس اكتفاء.

وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى على أنبرنامج اكتفاء حقق نجاحات بارزة، بحمد الله، منذ أن تم اطلاقه قبل نحو 4 سنوات، وأن هذه النجاحات شكّلت تحولًا فيمنظومة الأعمال والخدمات المرتبطة بالصناعات والخدمات في قطاع الطاقة، مضيفًا أن الزخم الذي يُحدثه اكتفاء في قطاعالأعمال السعودي له تأثير إيجابي ليس فقط على حجم الاستثمار في المملكة بل أيضًا على توليد الوظائف للشباب والفتياتالسعوديين، وزيادة صادرات المملكة الصناعية، وفي الوقت نفسه، تعزيز موثوقية وكفاءة أعمال الشركة عبر إنشاء سلسلة إمدادعالمية المستوى.

ولفت الناصر إلى أن مستوى المشاركة في المنتدى والمعرض هذا العام تزيد على ضعف المشاركة في المرة الماضية. مهنئًاالشركات الفائزة بجوائز “اكتفاء” لهذا العام، ومعبرًا عن امتنانه لجميع الشركاء الوطنيين والعالميين الذين كانت لهم إسهاماتواستثمارات مميّزة لرفع نسبة المحتوى المحلي بأكثر من 20% مقارنة بمستواه عند انطلاق البرنامج، واصفًا برنامج اكتفاءوالمشاريع الارتكازية المرتبطة به، مثل مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ومجمع الملك سلمان البحري العالمي، بأنها “منصةكبرى للفرص المجزية” داعيًا المستثمرين إلى اغتنامها حيث تُناقش في المنتدى نحو 170 فرصة استثمارية.

وعلى هامش أعمال المنتدى، وقّعت أرامكو السعودية 66 مذكرة تفاهم وتعاون إستراتيجي وتجاري تزيد قيمتها عن 21 ملياردولار مع شركاء وجهات محلية ودولية من 11 دولة، وذلك في عدة مجالات صناعية وتجارية غطت مجمل قطاع الطاقة فيالمملكة.

إضافةً إلى ذلك، وقعت أرامكو السعودية اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بيكر هيوز لتأسيس مشروع مشترك مملوكبالمناصفة للمواد اللامعدنية. ويشكّل المشروع المشترك منصة استثمارية متعددة القطاعات للمواد اللامعدنية تهدف لابتكارمواد مُركَّبة وتطويرها وتصنيعها لاستخدامها في تطبيقات قطاع النفط والغاز وقطاعات أخرى.

ويهدف هذا المشروع المشترك للمواد اللامعدنية للاستفادة من البوليمر وعمليات التصنيع الحديثة لتوفير منتجات وخدماتتحويلية لامعدنية لعملائها، ابتداءً بتصنيع الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقواة واستثمار بقيمة تقارب 110 مليون دولار. وسيُقام المشروع المشترك في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ليخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستساعد مشاركة أرامكو السعودية في المشروع المشترك للمواد اللامعدنية في تعزيز تصنيع الأنابيب البلاستيكية الحراريةالمقواة، والتي تستهلك قدرًا أقل من الطاقة وتصدر انبعاثات كربونية أقل مقارنةً بالأنابيب الفولاذية التقليدية. ويتماشىالمشروع المشترك للمواد اللامعدنية مع إستراتيجية أرامكو السعودية لدعم البحث والتطوير، ونشر تطبيقات ومنتجات مشتقةمن النفط ذات انبعاثات كربونية منخفضة.

وتشمل قائمة الشركات والجهات التي تم التوقيع معها على مذكرات التفاهم:

· شركة هونداي للصناعات الثقيلة

· سيمنس

· شركة مصنع آسيا للحديد المحدودة

· مركز تجهيز حقول النفط

· شركة الخريّف للبترول

· شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة

· شنايدر إليكتريك

· شركة هانيويل

· شركة الإلكترونيات المتقدمة

· شركة إكس دي إم للطباعة المجسمة ثلاثية الأبعاد

· شنغ ونغ نيو ماتيريالز

· شركة زينفو

· هيئة تنمية الصادرات السعودية

وبالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم والتعاون التجاري، تم تنظيم برنامج جوائز للاحتفال بقصص نجاح البرنامج خلالالعام.

وقد تم خلال برنامج الاحتفال الإعلان عن نتائج أسماء الفائزين بجوائز اكتفاء للتميّز في عام 2020م، وكانت على النحوالتالي:

· جائزة أعلى أداء في برنامج اكتفاء:

o في قطاع الخدمات: شركة الحفر العربية

o في قطاع البناء: شركة ناصر سعيد الهاجري

o في قطاع التصنيع: الشركة السعودية للأنابيب (تيناريس الأنابيب السعودية)

· جائزة الأفضل في التدريب والتطوير:

o هاليبورتن لخدمات الطاقة

· جائزة الأفضل في تطوير الموردين:

o شلمبرجير للشرق الأوسط

· جائزة الأفضل في السعودة:

o في قطاع التصنيع: شركة الإلكترونيات المتقدمة

o في قطاع الخدمات: بيكر هيوز

· جائزة الأفضل في توظيف السعوديات:

o مجموعة التميمي

· جائزة الأفضل في الصادرات:

o في قطاع التصنيع: شركة كابلات جدة

o في قطاع الخدمات: شركة جي جي سي الخليج العالمية

وقد حققت أرامكو السعودية معدل 56% من المحتوى المحلي عبر برنامج (اكتفاء) بنهاية عام 2019م، صعودًا من نسبة 35% في عام 2015م. ومنذ انطلاقة البرنامج، زاد الإنفاق على البضائع والخدمات من قبل الموردين بمعدل ثلاثة أضعاف، وهو مايعني الاستفادة من القدرات والإمكانات المطورة محليًا، كما بلغ إنفاق الموردين على الرواتب والحوافز المدفوعة للسعوديينضعفي المعدلات قبل بدء البرنامج، مما يعني زيادة في توظيف المواطنين السعوديين في جميع المستويات الوظيفية. كما زادإنفاق الموردين على تدريب السعوديين وتطويرهم أكثر من ثلاثة أضعاف، بما يعكس زيادةً في جاهزية القوة العاملة السعودية،وزاد إنفاق الموردين على تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة 13 ضعفًا، بما يعكس التعاون والشراكة بين أطراف سلسلةالتوريد بهدف تطوير هذه الفئة من الموردين. إضافة الى ذلك، زاد إنفاق الموردين على برامج البحث والتطوير وجلب تقنياتوابتكارات جديدة من المصادر المحلية بمعدل ثلاثة أضعاف.

وحقق البرنامج، منذ انطلاقته، زيادة بنسبة 50% في عدد السعوديين الذين جرى توظيفهم من قِبل الموردين للاستفادة منالقوة العاملة السعودية المؤهلة، وزيادة بنسبة 30% في عدد السعوديات اللاتي جرى توظيفهن من قِبل الموردين لتعزيز التنوعوالاندماج، بالإضافة إلى زيادة صادرات الموردين بنسبة 50% لتلبية الطلب العالمي، بما يعكس تنافسية القاعدة الصناعيةالسعودية وكفاءتها. كما تمت ترسية 50 اتفاقية شراء إستراتيجية بقيمة 29 مليار دولار، الأمر الذي سيؤدي لتأسيس 21 مصنعًا محليًا وتوسعة 29 مصنعًا آخر.

وجذب برنامج “اكتفاء” 468 استثمارًا من 25 دولة بنفقات رأسمالية بلغت 6.5 مليار دولار، ما نتج عنه إنشاء 44 مصنعًا، فيمايجري بناء 64 منشأة صناعية أخرى. وتسهم هذه الاستثمارات في بناء سلسلة إمداد سعودية متكاملة وقدرات جديدة في المملكة مثل أول مرفق تغليف بالصفائح، وأول معمل لإنتاج أنابيب اللدائن الحرارية المُعزّزة، وأول معمل لإعادة تبطين محركات الحفر.