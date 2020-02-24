«الأخضر الشاب» يودع كأس العرب من المجموعات

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ودع المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، البطولة العربية لمنتخبات الشباب، إثر خسارته أمام نظيره الجزائري 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، وضع شمس الدين بكوش لاعب المنتخب الجزائري فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الأول (70)، فيما أعاد أيمن يحيى الأخضر للمباراة بعد أربع دقائق، بتسجله هدف التعادل (74)، قبل أن يعود ذات اللاعب الجزائري ويسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده (80)، حيث استمر تقدم الجزائريين حتى أعلن حكم المباراة نهاية اللقاء.

وحل الأخضر في المركز الثالث في ترتيب مجموعته بـ4 نقاط، خلف منتخب مصر المتصدر بـ7 نقاط، الذي تأهل متصدراً للمجموعة، والجزائر المتأهل بالوصافة بـ6 نقاط.

وكان الأخضر قد كسب مباراته الأولى في دور المجموعات أمام نظيره الفلسطيني 4-0، فيما تعادل مع مصر 2-2.