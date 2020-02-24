احدث الأخبار

«الأخضر الشاب» يودع كأس العرب من المجموعات
أبرز المواد
 أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020
أبرز المواد
 سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من مسئولي مؤسسة اليمامة الصحفية
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يشرّف حفل الاستقبال السنوي لغرفة الأحساء
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون
أبرز المواد
 أمير الشرقية : رياضة الفروسية شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تطوراً متسارعاً .. وحظيت بدعم لا محدود
أبرز المواد
 المملكة تُشارك في «قمة الإعلام السياحي العربي» بمصر
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة
أبرز المواد
 سفارة المملكة بالكويت تؤكد استقرار حالة المواطن المصاب بفيروس (كورونا)
أبرز المواد
 7 اجنحة للتوعية بآفتي التدخين والمخدرات بتعليم شمال جدة
منطقة مكة المكرمة
«الأخضر الشاب» يودع كأس العرب من المجموعات

«الأخضر الشاب» يودع كأس العرب من المجموعات

أبرز المواد
أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020

أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020

أبرز المواد
سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة

سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة

شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة

أبرز المواد

«الأخضر الشاب» يودع كأس العرب من المجموعات

«الأخضر الشاب» يودع كأس العرب من المجموعات
http://almnatiq.net/?p=835847
المناطق - متابعات

ودع المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، البطولة العربية لمنتخبات الشباب، إثر خسارته أمام نظيره الجزائري 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، وضع شمس الدين بكوش لاعب المنتخب الجزائري فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الأول (70)، فيما أعاد أيمن يحيى الأخضر للمباراة بعد أربع دقائق، بتسجله هدف التعادل (74)، قبل أن يعود ذات اللاعب الجزائري ويسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده (80)، حيث استمر تقدم الجزائريين حتى أعلن حكم المباراة نهاية اللقاء.
وحل الأخضر في المركز الثالث في ترتيب مجموعته بـ4 نقاط، خلف منتخب مصر المتصدر بـ7 نقاط، الذي تأهل متصدراً للمجموعة، والجزائر المتأهل بالوصافة بـ6 نقاط.
وكان الأخضر قد كسب مباراته الأولى في دور المجموعات أمام نظيره الفلسطيني 4-0، فيما تعادل مع مصر 2-2.

 

 

 

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020

أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020
شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة

شرطة محافظة طبرجل توقف قائد مركبة متهور بالقوة
أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من مسئولي مؤسسة اليمامة الصحفية

أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من مسئولي مؤسسة اليمامة الصحفية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*