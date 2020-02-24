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أمير منطقة تبوك يواسي اللواء علي الصدافين في وفاة شقيقه

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أمير منطقة تبوك يواسي اللواء علي الصدافين في وفاة شقيقه

أمير منطقة تبوك يواسي اللواء علي الصدافين في وفاة شقيقه
http://almnatiq.net/?p=835874
المناطق - تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اللواء علي بن سليم الصدافين مدير شرطة محافظة الطائف في وفاة شقيقه الشيخ  خليل بن سليم الصدافين شيخ عشيره الصدافين من بني عطيه رحمه الله . جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني اليوم الذي نقل لهم تعازي صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك معربا عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرتهم  في وفاة وفاة فقيدهم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
وأعرب اللواء الصدافين  عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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