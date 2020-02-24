“صحة الرياض” تطلق حملة توعوية للزواج الصحي

أطلقت “صحة الرياض” أمس الاحد حملة توعوية للزواج الصحي ، في مجمع الرياض بارك .

وتأتي الحملة تفعيلاً لليوم التوعوي للزواج الصحي و الذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية فحص ما قبل الزواج لأمراض الدم الوراثية و الأمراض المعدية ، والذي أعتمده معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة يوم 21 فبراير من كل عام كيوم توعوي .

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على فوائد البرنامج ودوره الفاعل إجتماعياً وصحياً وإقتصادياً

ويعتبر برنامج الزواج الصحي برنامجاً وطنياً مجتمعياً توعوياً وقائياً تسعى الصحة من خلاله إلى الحد من إنتشار بعض أمراض الدم الوراثية(الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية(التهاب الكبد ب/ج ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم ، وتجنب المشاكل الإجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، بالإضافة إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.

ويتولى برنامج الزواج الصحي تقديم خدمة فحص ماقبل الزواج من خلال عدد من مراكز فحص ماقبل الزواج بالمملكة، حيث يتم إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب,ج / نقص المناعة المكتسب “الإيدز”) وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول إحتمالية إنتقال تلك الأمراض للطرف الأخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا.

يذكر أن الفعالية بتنظيم ادارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة بصحة الرياض ، بالتعاون مع الادارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة .

وشارك بالفعالية العديد من الجهات شملت وزارة العدل ، و منصة مستشارك الوراثي ، و جمعية بصمة لدعم المصابين بالامراض الوراثية ، و السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية ، و مركز ستاند اوت و جامعة الفيصل .