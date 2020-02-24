احدث الأخبار

سيارة تدهس مشاركين في مهرجان بألمانيا و سقوط جرحى
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تطلق حملة توعوية للزواج الصحي
منطقة الرياض
 اختتام ملتقى ” وقاية ” للدعم النفسي والاجتماعي في مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يواسي اللواء علي الصدافين في وفاة شقيقه
أبرز المواد
 مدني تبوك يدعو المواطنين والمقيمين بأخذ الحذر يومي الاثنين والثلاثاء
منطقة تبوك
 جامعة تبوك تنظم لقاءً بعنوان “سبل حماية وتعزيز النزاهة”
منطقة تبوك
 تعليم البكيرية يستعد لإطلاق أسبوع الموهبة والإبداع بفعاليات متنوعة …الأحد المقبل
منطقة القصيم
 وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالتين بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 محافظ محايل المكلف يتفقد مركز ” السعيدة ” التابع للمحافظة
منطقة عسير
 «الأخضر الشاب» يودع كأس العرب من المجموعات
أبرز المواد
 أمير الشرقية يطلق منتدى اكتفاء 2020
أبرز المواد
 سفير كوسوفو يزور غرفة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
سيارة تدهس مشاركين في مهرجان بألمانيا و سقوط جرحى

سيارة تدهس مشاركين في مهرجان بألمانيا و سقوط جرحى

أبرز المواد
“صحة الرياض” تطلق حملة توعوية للزواج الصحي

“صحة الرياض” تطلق حملة توعوية للزواج الصحي

منطقة الرياض
اختتام ملتقى ” وقاية ” للدعم النفسي والاجتماعي في مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام

اختتام ملتقى ” وقاية ” للدعم النفسي والاجتماعي في مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام

منطقة الرياض
أمير منطقة تبوك يواسي اللواء علي الصدافين في وفاة شقيقه

أمير منطقة تبوك يواسي اللواء علي الصدافين في وفاة شقيقه

أبرز المواد

سيارة تدهس مشاركين في مهرجان بألمانيا و سقوط جرحى

سيارة تدهس مشاركين في مهرجان بألمانيا و سقوط جرحى
http://almnatiq.net/?p=835886
المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية أن سيارة دهست مشاركين في مهرجان بألمانيا ما أسفر عن سقوط 10 جرحى.

وقالت الشرطة إن سيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، الاثنين، ويُعتقد أن عدة أشخاص أصيبوا.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت السائق، دون الكشف عن أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ”اثنين الورود”.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هناك أطفالا بين المصابين، ونقلت عن شهود قولهم إن السائق اندفع بسيارته متعمدا على ما يبدو وسط الحشد.

وتأتي الواقعة بعد مرور أقل من أسبوع على هجوم قتل فيه مسلح 10 أشخاص بالرصاص ثم انتحر في أحد أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يواسي اللواء علي الصدافين في وفاة شقيقه

أمير منطقة تبوك يواسي اللواء علي الصدافين في وفاة شقيقه
وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالتين بفيروس كورونا المستجد

وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالتين بفيروس كورونا المستجد
«الأخضر الشاب» يودع كأس العرب من المجموعات

«الأخضر الشاب» يودع كأس العرب من المجموعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*