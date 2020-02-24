سيارة تدهس مشاركين في مهرجان بألمانيا و سقوط جرحى

المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية أن سيارة دهست مشاركين في مهرجان بألمانيا ما أسفر عن سقوط 10 جرحى.

وقالت الشرطة إن سيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، الاثنين، ويُعتقد أن عدة أشخاص أصيبوا.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت السائق، دون الكشف عن أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ”اثنين الورود”.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هناك أطفالا بين المصابين، ونقلت عن شهود قولهم إن السائق اندفع بسيارته متعمدا على ما يبدو وسط الحشد.

وتأتي الواقعة بعد مرور أقل من أسبوع على هجوم قتل فيه مسلح 10 أشخاص بالرصاص ثم انتحر في أحد أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.