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السنغال وليبيا يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

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السنغال وليبيا يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

السنغال وليبيا يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب
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المناطق - واس

حقق منتخب السنغال فوزا بثلاثية دون رد على نظيره الليبي اليوم ، ليتأهلا سويا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما.
وسجل أهداف السنغال كل من عبدالله نداي وبابي سار (هدفين) في الدقائق 75 و88 و90+1 من زمن وأحداث المباراة .
وارتفع رصيد السنغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن ليبيا، وتأهلا معا إلى دور الثمانية.
وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب الإمارات فوزا بهدفين دون رد على نظيره السوداني، لكنه لم يكن كافيا للتأهل إلى الدور ربع النهائي ، وجاء هدفا منتخب الإمارات عن طريق اللاعب علي أحمد وحارب المازمي في الدقيقتين 33 و93 من زمن وأحداث المباراة ،ليرتفع رصيد الإمارات إلى 4 نقاط في المركز الثالث ،والسودان رابعا بدون رصيد.

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