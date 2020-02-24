مانجا التابعة لـ ” مسك الخيرية ” تعرض أول فيلم سعودي في صالات السينما بتقنية 4DX

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وقعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” خلال مهرجان برلين للأفلام السينمائية في نسخته السبعين اتفاقية مع شركتي تي جوي اليابانية، وشركة فوكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوزيع فيلم الرسوم المتحركة السينمائي ” الرحلة” عبر أذرعها وفروعها المنتشرة حول العالم.

ومن المنتظر أن يتم العرض الأول للفيلم – الذي يعد أول عمل سعودي يعرض بتقنية 4DX – في صالات السينما خلال مهرجان (كان) السينمائي للأفلام في شهر مايو المقبل، وهو حكاية ملحمية وفانتازيا تاريخية تعرض الحضارات القديمة في الجزيرة العربية والشرق الأوسط بقالب جذاب وجودة عالية، بهدف تقديم محتوى خالد وممتد للأجيال القادمة.

ويعد فيلم ” الرحلة” إحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة مانجا وشركة توئي أنيميشن اليابانية، وهو من إخراج “شيزونو كوبون” الذي سبق له إخراج أفلام المحقق كونان وجودزيلا، وتم العمل على الفيلم في كل من الرياض وطوكيو بفريق إنتاج ضم أكثر من 300 شخص.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري أن فيلم الرحلة مثال حي على قدرة المواهب السعودية للتعاون مع الشركاء العالميين لإنتاج محتوى إبداعي محلي على أعلى مستوى، وتصدير الثقافة والإبداع السعودي إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن “الرحلة” يعد خطوة مهمة في مسيرة شركة مانجا للإنتاج، التي تسعى للريادة العالمية في صناعة المحتوى الإبداعي الهادف، والإسهام في بناء منظومة صناعة المحتوى السعودية والعربية، وقبل ذلك كله إلهام أبطال المستقبل من الأجيال القادمة.

فيما أشار “شنجي شيميزو” عضو مجلس إدارة شركة توئي أنيمشن أن التعاون في إنتاج فيلم أنيميشن عن تاريخ شبه الجزيرة العربية شرف ومسؤولية كبيرة، فهي تنعم بثقافات وأنماط حياة وعادات مختلفة، موضحاً أن العمل تم بتعاون بين رسامي الأنميشن اليابانيين المحترفين، والمواهب الشابة من الرسامين السعوديين، وهو تبادل ثقافي تفخر به الشركة، ولفت النظر إلى أنه سيتم توزيع الفيلم في اليابان بواسطة شركة توئي أنميشن، كما سيتم عرضه في صالات سينما تي-جوي.

من ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي للمحتوى في شركة فوكس سينما توني المسيح أن فيلم الرحلة يعدّ الأول من نوعه، كونه يقدم قصة عن الشرق الأوسط باستخدام أسلوب الأنيميشن الياباني، وهي تجربة جديدة لم يرها الجمهور من قبل.

وتقوم شركة مانجا للإنتاج – ضمن جهودها لتمكين المواهب السعودية والاستثمار في قدراتهم – بتدريب عدد من المواهب السعودية في استوديوهات توئي أنيمشن بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، واستقطاب عدد منهم للعمل في مشاريعها .

الجدير بالذكر أن مانجا للإنتاج تعرض حالياً أول مسلسلاتها (أساطير في قادم الزمان) منذ يناير الماضي، وذلك كل يوم جمعة على قناة إم بي سي1 ومنصة شاهد، وقد حصل المسلسل على أكثر من 12 مليون مشاهدة، وحقق أكثر من 50 مليون وصول على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحلقتين الأولى والثانية.

