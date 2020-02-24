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بلدية الخفجي تشارك في حملة هيئة الدواء والغذاء للتأكد من المواد الأولية للمنشآت الصحية

بلدية الخفجي تشارك في حملة هيئة الدواء والغذاء للتأكد من المواد الأولية للمنشآت الصحية
http://almnatiq.net/?p=835916
المناطق - سطام الفروان

تشارك بلدية محافظة الخفجي في الحملة التي أطلقتها هيئة الدواء والغذاء على المنشآت الصحية، للتأكد من مدة صلاحية المواد الغذائية ومصادر إنتاجها، و تأتي مشاركة البلدية ضمن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني على أهمية التأكد من سلامة المواد الغذائية من حيث التواريخ ومعرفة مصدر الإنتاج والتأكد من عدم تلف المواد الغذائية التي يتم تقديمها في المطاعم ومحلات العصائر الطازجة والكوفي شوب.

وقال أن الحملة التي تشارك البلدية فيها، أسفرت عن اتلاف 54 كلجم من المواد الغذائية المختلفة.

وشكر المهندس محمد بن حزام الحميداني الهيئة العامة للغذاء والدواء على هذه المبادرة والتي تعود للمستهلك بالخير، والتي تهدف الى توعية المجتمع والالتفات لما يتم تقديمه لهم من المأكولات والمشروبات للمحافظة على الصحة .

وقال أن البلدية تقوم بجولات رقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، بشكل مستمر، وسعياً للحفاظ على صحة المواطن والمقيم‪.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الحرص بأن يشاركوا البلدية حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، داعياً الجميع للإبلاغ عن الملاحظات من خلال التواصل عبر مركز 940.

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