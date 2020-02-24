جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تمنح الطالبة المتوفية الهاجري البكالوريوس الفخرية

الدمام - فتحيه عبدالله

منحت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الطالبة المتوفية جميلة بنت مبارك الهاجري -يرحمها الله- درجة البكالوريوس الفخرية في التربية (تخصص رياض أطفال ) كونها أنموذجا يحتذى به بين طالبات قسم الطفولة المبكرة من حيث الإصرار والصبر والعزيمة والحرص بالرغم مما كانت تعانيه من صعوبات متعددة. حيث سلم مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش والد الطالبة الشهادة التي صدرت بموافقة مجلس الجامعة ومصادقة وزير التعليم عليها بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي ود . عادل أبودلّي عميد كلية التربية في مكتبة امس الأول