تقديم مواجهات الشباب والاتحاد لمشاركتهما العربية.. ونقل مواجهات الشباب في الدوري إلى ملعبه

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http://almnatiq.net/?p=835923
المناطق - الرياض

أقرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم مواجهتي الاتفاق والشباب، والاتحاد والوحدة ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب مشاركتهما في الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضحت اللجنة أنه بعد اعتماد الاتحاد العربي مواعيد مباريات دور نصف النهائي، فقد قررت اللجنة تقديم مواجهات الفريقين لتقام الأربعاء 11 مارس المقبل، على أن تنطلق مواجهة الاتفاق والشباب عند الـ 6:25م، والاتحاد والوحدة عند الـ 8:45م.

كما أعلنت اللجنة نقل مواجهات الشباب على أرضه في الجولات 21 ، 24 ، 27 ، 29 والتي سيستضيف فيها العدالة والتعاون وأبها والحزم على التوالي، إلى ملعبه والتي كان مقرراً لها أن تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد، لتقام في ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، بنفس مواعيدها المعلنة مسبقاً، وذلك بناءً على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل مواجهات الشباب إلى ملعبه.

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