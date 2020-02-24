الكويت تلغي كافة فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر

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نشر الحساب الرسمي لإذاعة الكويت في تويتر، تغريدة جاء فيها أنه “بناء على تعليمات مجلس الوزراء أعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفالات والمناسبات الوطنية محمد الجبري إلغاء جميع فعاليات الأعياد الوطنية الشعبية والخاصة حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد الإيرانية أظهرت وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID19.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 سنة، والثانية لمواطن سعودي (61 سنة)، وحالتهما الصحية إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

وأضافت، أن الحالة الثالثة لشخص (بدون جنسية،21 سنة) وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض عليه.

وبينت أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى، أوقفت الصحة الكويتية الإجازات لجميع العاملين فيها.

ونص التعميم الذي اصدره وكيل الوزارة، مصطفى رضا، على إيقاف الإجازات حتى إشعار آخر.

وأعلنت الكويت الأحد إجلاء 800 من رعاياها من إيران.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 8 وفيات، و43 إصابة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي. وفق وكالة الأناضول.