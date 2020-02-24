احدث الأخبار

الكويت تلغي كافة فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 تفعيل الربط التقني بين “سكني” و “بلدي”
أبرز المواد
 تقديم مواجهات الشباب والاتحاد لمشاركتهما العربية.. ونقل مواجهات الشباب في الدوري إلى ملعبه
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تمنح الطالبة المتوفية الهاجري البكالوريوس الفخرية
المنطقة الشرقية
 بلدية الخفجي تشارك في حملة هيئة الدواء والغذاء للتأكد من المواد الأولية للمنشآت الصحية
المنطقة الشرقية
 العميد “سلطان السهلي” مديراً لمرور منطقة الرياض.
منطقة الرياض
 فيينا تحتضن اجتماعا للدول الموقعة على اتفاق إيران النووي
أبرز المواد
 “الصحة” تنفي الرسالة المتداولة عن تحذير الأكل والطلب من المطاعم بسبب كورونا
أبرز المواد
 الصحة العالمية: كورونا لم يصل لمرحلة “الوباء” ولكن على العالم أن يستعد لذلك
أبرز المواد
 مانجا التابعة لـ ” مسك الخيرية ” تعرض أول فيلم سعودي في صالات السينما بتقنية 4DX
أبرز المواد
 السنغال وليبيا يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب
أبرز المواد
 «كورونا» يلغي استضافة البحرين والكويت للنصر والتعاون
أبرز المواد
الكويت تلغي كافة فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر

الكويت تلغي كافة فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر

أبرز المواد
تفعيل الربط التقني بين “سكني” و “بلدي”

تفعيل الربط التقني بين “سكني” و “بلدي”

أبرز المواد
تقديم مواجهات الشباب والاتحاد لمشاركتهما العربية.. ونقل مواجهات الشباب في الدوري إلى ملعبه

تقديم مواجهات الشباب والاتحاد لمشاركتهما العربية.. ونقل مواجهات الشباب في الدوري إلى ملعبه

أبرز المواد
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تمنح الطالبة المتوفية الهاجري البكالوريوس الفخرية

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تمنح الطالبة المتوفية الهاجري البكالوريوس الفخرية

المنطقة الشرقية

الكويت تلغي كافة فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر

الكويت تلغي كافة فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر
http://almnatiq.net/?p=835929
المناطق - الرياض

نشر الحساب الرسمي لإذاعة الكويت في تويتر، تغريدة جاء فيها أنه “بناء على تعليمات مجلس الوزراء أعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفالات والمناسبات الوطنية محمد الجبري إلغاء جميع فعاليات الأعياد الوطنية الشعبية والخاصة حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد الإيرانية أظهرت وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID19.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 سنة، والثانية لمواطن سعودي (61 سنة)، وحالتهما الصحية إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

وأضافت، أن الحالة الثالثة لشخص (بدون جنسية،21 سنة) وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض عليه.

وبينت أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى، أوقفت الصحة الكويتية الإجازات لجميع العاملين فيها.

ونص التعميم الذي اصدره وكيل الوزارة، مصطفى رضا، على إيقاف الإجازات حتى إشعار آخر.

وأعلنت الكويت الأحد إجلاء 800 من رعاياها من إيران.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 8 وفيات، و43 إصابة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي. وفق وكالة الأناضول.

روابط ذات صلة

تفعيل الربط التقني بين “سكني” و “بلدي”

تفعيل الربط التقني بين “سكني” و “بلدي”
تقديم مواجهات الشباب والاتحاد لمشاركتهما العربية.. ونقل مواجهات الشباب في الدوري إلى ملعبه

تقديم مواجهات الشباب والاتحاد لمشاركتهما العربية.. ونقل مواجهات الشباب في الدوري إلى ملعبه
فيينا تحتضن اجتماعا للدول الموقعة على اتفاق إيران النووي

فيينا تحتضن اجتماعا للدول الموقعة على اتفاق إيران النووي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*