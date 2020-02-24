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توقيع اتفاقية تعاون لخدمة “195” من ذوي التوحد وتطوير الكادر العامل معهم في الرياض

توقيع اتفاقية تعاون لخدمة “195” من ذوي التوحد وتطوير الكادر العامل معهم في الرياض

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توقيع اتفاقية تعاون لخدمة “195” من ذوي التوحد وتطوير الكادر العامل معهم في الرياض

توقيع اتفاقية تعاون لخدمة “195” من ذوي التوحد وتطوير الكادر العامل معهم في الرياض
http://almnatiq.net/?p=835932
المناطق-الرياض

وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد والجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لجامعة الملك سعود “جمعية جستر” صباح اليوم اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين لخدمة “58” حالة من ذوي اضطراب التوحد وتطوير “137” من الكادر العامل معهم في عدد من المجالات .
وقعها من جانب فرع العمل والتنمية بالرياض مديرة مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد أ. هدى الحيدر ومن جانب الجمعية السعودية للتربية الخاصة أ. مازن حمود المزيني مدير الجمعية في منطقة الرياض بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالمنطقة أ. علي القباني وعدد من القيادات التنفيذية في الجهتين ومنسوبيها ، وقد أوضحت أ. هدى الحيدر ان الاتفاقية تنص على تبادل الخدمات و الخبرات بين الجهتين والتعاون المشترك فيما يخص تنفيذ الدورات التطويرية والفعاليات والأنشطة المقامة ذات الإهتمام المشترك والإستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين بماتقتضيه المصلحة العامة لتحقيق الشراكة المجتمعية ولنشر الرسالة السامية لكل من المركز والجمعية في المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية على قلوبنا من اطفال اضطراب ذوي التوحد وأسرهم وبما يسهم في الوصول للأهداف المشتركة والمرجوة من هذه الإتفاقية.

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