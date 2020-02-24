وزير الخارجية يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك على هامش رئاسة سموه وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.