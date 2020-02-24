الدفاع المدني يسيطر على حريق جبل الصليل بمحافظة الدائر

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http://almnatiq.net/?p=835942
الداير -فضه عطيف؛

اوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنه ورد لمركز القيادة والتوجية بلاغ عن احتراق اشجار واعشاب بقمة جبل الصليل بمركز الجانبة بمحافظة الدائر وعند تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع بكامل الاطقم الفنية والبشرية وعدد من متطوعي الدفاع المدني وذلك للتعامل مع الحادث بما تقتضية طبيعة ووعورة الموقع حيث اتضح ان الحريق بسفح الجبل وفي منطقة غير مأهولة للسكان وقد تم بتوفيق من الله تعالى إخماد الحريق من القمة وحتى إمتداد سفح الجبل وبلغت مساحة المنطقة المحترقة التقريبة (٤٥٠x١٨٠) م٢ وتم إستخدام المطفيات اليدوية والمعدات الفنية المحمولة وذلك لوعورة وصعوبة الوصول لموقع الحادث حيث لم تسجل ولله الحمد اي اصابات او وفيات .

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