حامد يغادر إلى باريس للعلاج .. والاتفاق يستأنف تدريباته لأبها

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غادر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حامد الغامدي إلى باريس بعد إصابته في أسفل الساق في مباراة الفيصلي، وكان الجهاز الطبي بالنادي قد قدم توصيته لتحويل اللاعب إلى مستشفى لابيتييه سالبيتريير في باريس، وسيخضع الغامدي إلى فحوصات مجددة غداً صباحاً من قبل رئيس قسم جراحة الإصابات الرياضية في المستشفى فيدريك كيامي لتحديد نوع العلاج اللازم.

ميدانياً في وسط أجواء معنوية عالية استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الاثنين على ملعب عبد الله الدبل بالدمام تحضيراً لاستضافة أبها يوم السبت المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات،

بعدها قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين حيث طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية ومنها تدريب الاستحواذ من لمسة واحدة، واختتم المران بمناورة من لمستين بالكرة على ثلث الملعب.

وفي سياق متصل شهد التدريب خضوع المدافع عمر السنين إلى برنامج لياقي انفرادي بعد تعرضه إلى كدمة على مستوى العين في التدريب الأخير قبل مباراة الفيصلي الماضية.

ومن جانب آخر يستكمل المدافع خالد البركة برنامجه العلاجي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية تتطلب فترة علاجية تمتد لثلاثة أسابيع يخضع بعدها اللاعب لفحوصات مجددة لتحديد التوقيت المناسب لعودته للتدريبات الجماعية.

وفي ذات السياق يخضع المهاجم ماهر محمد لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية اليسرى لمدة ثلاثة أسابيع يخضع بعدها اللاعب لفحوصات مجددة لتحديد الموعد المناسب لعودته للتمارين الجماعية.

ومن جهة أخرى استكمل لاعب الوسط صالح العمري برنامجه التأهيلي الطبي، وابتدأ اللاعب مرحلة التدرج في الإعداد البدني استعداداً لعودته للتمارين.

