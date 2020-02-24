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أمير الجوف يصدر قراراً بتشكيل لجنة للرياضة المجتمعية

أمير الجوف يصدر قراراً بتشكيل لجنة للرياضة المجتمعية
http://almnatiq.net/?p=835956
المناطق - الجوف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، قراراً بتشكيل لجنة لتعزيز ممارسة الرياضة في المجتمع برئاسة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وعضوية كلِ من ، وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد نائباً للرئيس ، وأمين منطقة الجوف، ومدير عام التعليم ، ومدير مكتب هيئة الرياضة مقرراً للجنة، وأمين مجلس شباب الجوف، والدكتور أحمد السفياني عن جامعة الجوف.
كما أعلن سموه عن جائزة الأمير فيصل بن نواف للرياضة المجتمعية ، وجائزة الأميرة مضاري بنت سعود بن عبدالله للرياضة المجتمعية في أربعة مسارات لكل جائزة ، حيث يتعين على اللجنة تحديد الفائزين فيها .
وأوضح المستشار الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن اللجنة ضمت في عضويتها عدد من الشباب وهواة المشي في جميع محافظات المنطقة، لافتاً إلى أن قرار سمو أمير منطقة الجوف جاء لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع والتي تُعد أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج جودة الحياة في أهداف رؤية 2030، حيث يتعين على اللجنة تحديد الرياضات المجتمعية التي يمكن تفعيلها ، ودعم المتطوعين في هذه الرياضة.
وأكد الحموان أن قرار سمو أمير المنطقة أنبثق من خلال ليالي الجوف التي يقيمها سموه بشكل دوري مع فئات مختلفة من المجتمع لكل جلسة، حيث يحرص سموه على سماع ما يتطلع إليه أبناء وبنات المنطقة والعمل على تحقيقه وترجمته على أرض الواقع .

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