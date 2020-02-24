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جامعة الجوف تطلق 11 برنامجاً في الدبلوم لحملة الشهادة الثانوية للجنسين

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جامعة الجوف تطلق 11 برنامجاً في الدبلوم لحملة الشهادة الثانوية للجنسين

جامعة الجوف تطلق 11 برنامجاً في الدبلوم لحملة الشهادة الثانوية للجنسين
http://almnatiq.net/?p=835972
المناطق - الجوف

أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن إطلاق 11 برنامجاً في الدبلوم (المدفوعة)، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الجامعي 1441-1442هـ، مصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية للجنسين في سكاكا والقريات.
وأوضحت العمادة بأن التقديم على هذه البرامج سيبدأ يوم الأحد 13 رجب 1441هـ، الموافق 8 مارس 2020م، من خلال بوابة الجامعة الالكترونية على الرابط التالي: http://www.ju.edu.sa/index.php?id=4834
وقال عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. إبراهيم العلي، إن العمادة حددت لبرامج الدبلوم التي تشمل 5 فصول دراسية (سنتان ونصف) رسوم دراسية (25.000) وهي دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب، دبلوم تقنية البرمجة وقواعد البيانات، دبلوم الأعمال المصرفية، أما البرامج المحددة بأربعة فصول دراسية (سنتان) رسوم دراسية (20.000) تشمل دبلوم الأمن والسلامة، والتحرير الصحفي، والمحاسبة، والتسويق، والعلاقات العامة، في حين حُددت للبرامج التي تشمل فصلان دراسيان رسوم دراسية (10.000)، بدبلوم التحرير
والسكرتارية، والإدارة المكتبية، والإخراج الإذاعي والتلفزيوني.

واشترطت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديَّ الجنسية أو يحمل إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها، ولا يحق للمتقدم أو المتقدمة الالتحاق في برنامجين مختلفين من برامج الدبلوم بالجامعة في وقت واحد، كما نوهت بأن تأجيل الدراسة أو الاعتذار غير متاح ببرامج الدبلومات، وكذلك سداد الرسوم المستحقة للبرنامج.

وتأتي هذه البرامج انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة الجوف، في خدمة المجتمع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتهيئتهم لسوق العمل، وللمساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني بالأساليب العلمية والتطبيقية المختلفة .

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