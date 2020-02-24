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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك في الرحلة التطوعية في مخيم الزعتري

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك في الرحلة التطوعية في مخيم الزعتري

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك في الرحلة التطوعية في مخيم الزعتري
http://almnatiq.net/?p=835978
المناطق - واس

شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية الأيتام، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في الرحلة التطوعية الرابعة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان التي امتدت من 7 إلى 14 فبراير وتهدف إلى بناء قدرات العاملين في المخيم.
وبرزت مشاركة الوزارة من خلال البرنامج التعليمي التطوعي الثاني الذي استهدف 120 طفلاً من أطفال المخيم من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 12 سنة .
وقدم البرنامج التعليمي مجموعة من الفتيات اليتيمات ذوات الاختصاص التعليمي والاجتماعي والذي اشتمل على مهارات تعليمية متعددة ككتابة القصص والإلقاء والخطابة بالإضافة إلى اللقاءات والورش التوعوية و ورش الأعمال الفنية.
يذكر أن هذا البرنامج يأتي كأول مشاركة تطوعية خارجية للأبناء الأيتام ضمن التعاون الذي وقعت مذكرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يوم اليتيم العربي ، ويهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع والأعمال الإنسانية والمشاركات المجتمعية ، وترسيخ الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى أبنائنا.

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